Carstvo prve obitelji raste, sada grade luksuzni toranj od 70 katova: U talu su s ruskim moćnicima?

Sinovi američkog predsjednika Donalda Trumpa, Eric i Donald Trump Jr., planiraju izgradnju luksuznog Trump Towera u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju. Riječ je o stambeno-poslovnom tornju od 70 katova koji bi trebao postati najviša zgrada u zemlji, a projekt se realizira u suradnji s tvrtkama koje imaju duboke veze s prokremaljskim krugovima. Eric Trump je u utorak na platformi X objavio render zgrade, najavivši: "Ovo je naš prvi projekt u regiji i jako smo uzbuđeni što ćemo ga oživjeti!".

I am so excited to share the official rendering of Trump Tower Tbilisi.



With a prime location, in the heart of Tbilisi, this tower will quickly become a landmark as the tallest building in Georgia. This marks our first project in the region and we are so excited to bring it to… pic.twitter.com/VFNuDxJnxB — Eric Trump (@EricTrump) May 11, 2026

Prema istraživanju Daily Beasta, jedan od ključnih partnera na projektu je gruzijska tvrtka Archi Group iz Tbilisija. Njezin osnivač Ilia Tsulaia bivši je zastupnik stranke Bidzine Ivanišvilija, milijardera i bivšeg premijera koji je pod američkim sankcijama od 2024. godine zbog nasilnog obračuna s proeuropskim prosvjednicima i pokušaja približavanja Gruzije Moskvi. Tsulaijina tvrtka je ranije dobila milijunske državne potpore od Ivanišvilijeve vlade, što je izazvalo optužbe za korupciju. Drugi partner je njujorška Sapir Organization. Njezin osnivač, pokojni Tamir Sapir, bio je predmet istrage FBI-a zbog navodnih veza s ruskim organiziranim kriminalom i kremaljskim špijunima. Sapir je s Trumpovima surađivao još od 1980-ih, a obitelji su ostale bliske. Sapir je čak priredio vjenčanje svoje kćeri u Trumpovom Mar-a-Lagu.

Projekt u Tbilisiju samo je dio agresivnog širenja nekretninskog carstva vrijednog 2,7 milijardi dolara. Obitelj Trump je otkako je Donald Trump ponovno preuzeo dužnost 2025. godine povećala svoje bogatstvo za dodatnih pet milijardi dolara zahvaljujući poslovima na Bliskom istoku, kriptovalutama... Eric i Donald Jr. aktivno su uključeni u obiteljske poslove, uključujući kripto-platformu World Liberty Financial i savjetodavne uloge u tvrtkama koje dobivaju ugovore s američkom vojskom i stranim fondovima.

Ovo nije prvi Trumpov pokušaj ulaska na gruzijsko tržište. Još 2012. najavljena je luksuzna rezidencija u Batumiju, a taj je projekt kasnije preuzeo investicijski fond povezan s Ivanišvilijem. Trump Organization, Archi Group i Sapir Organization nisu odgovorili na upite medija za komentar. Eric Trump je u službenom priopćenju istaknuo da „ime Trump predstavlja sinonim za luksuz“ te da su ponosni što taj standard donose u Gruziju.