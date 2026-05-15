Princ William godinama je živio pod lažnim imenom: Evo kako se predstavljao prijateljima i kolegama

Princ William, danas princ od Walesa, tijekom svojih studentskih dana na prestižnom Sveučilištu St. Andrews vodio je svojevrsni dvostruki život. Kako bi se zaštitio od goleme medijske pozornosti i pokušao iskusiti normalan život, među prijateljima i kolegama predstavljao se lažnim imenom - Steve. Ova informacija, otkrivena u knjizi kraljevskog biografa Roberta Jobsona, baca novo svjetlo na napore koje je mladi princ ulagao u očuvanje privatnosti dok je službeno bio upisan kao William Wales.
Njegova želja za anonimnošću bila je toliko jaka da je uprava sveučilišta sklopila poseban dogovor s britanskim medijima. Prema tom sporazumu, paparazzi su ga morali ostaviti na miru, a zauzvrat im je bilo dopušteno jedno službeno fotografiranje po semestru. Tadašnji rektor, dr. Brian Lang, potvrdio je kako je i studentima jasno poručeno da se Williamova privatnost mora strogo poštovati. Upravo u takvom, relativno zaštićenom okruženju, upoznao je i svoju buduću suprugu, Kate Middleton.
Iskustva iz mladosti duboko su oblikovala Williamov stav prema medijima, što se danas očituje u načinu na koji štiti svoju djecu, princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. U jednom je intervjuu priznao kako ne želi da njegova djeca prolaze kroz pritisak s kojim su se on i njegov brat Harry suočavali tijekom odrastanja. "Ne želim da se ponove neke prakse uz koje smo odrastali. Zato vrlo jasno povlačim granicu i borit ću se protiv svakoga tko je prijeđe", odlučno je poručio.
Nadimak Steve nije bio jedini pseudonim kojim su se William i Kate služili. Kako bi sačuvali privatnost tijekom putovanja, par se navodno prijavljivao u hotele kao "gospodin i gospođa Smith", dok su tijekom jednog odmora na Sejšelima koristili imena Martin i Rose Middleton. Korištenje drugačijih prezimena uobičajena je praksa za članove kraljevske obitelji kao jednostavan način zaštite od neželjene pažnje. Primjerice, i njihova djeca u školi koriste prezime Wales, izvedeno iz roditeljskih titula princa i princeze od Walesa.