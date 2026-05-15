JESTE LI ZNALI?

Princ William godinama je živio pod lažnim imenom: Evo kako se predstavljao prijateljima i kolegama

15.05.2026.
u 06:00

Dok je na Sveučilištu St. Andrews bio upisan kao William Wales, budući kralj koristio je pseudonim kako bi iskusio normalan studentski život,

Princ William, danas princ od Walesa, tijekom svojih studentskih dana na prestižnom Sveučilištu St. Andrews vodio je svojevrsni dvostruki život. Kako bi se zaštitio od goleme medijske pozornosti i pokušao iskusiti normalan život, među prijateljima i kolegama predstavljao se lažnim imenom - Steve. Ova informacija, otkrivena u knjizi kraljevskog biografa Roberta Jobsona, baca novo svjetlo na napore koje je mladi princ ulagao u očuvanje privatnosti dok je službeno bio upisan kao William Wales.

Njegova želja za anonimnošću bila je toliko jaka da je uprava sveučilišta sklopila poseban dogovor s britanskim medijima. Prema tom sporazumu, paparazzi su ga morali ostaviti na miru, a zauzvrat im je bilo dopušteno jedno službeno fotografiranje po semestru. Tadašnji rektor, dr. Brian Lang, potvrdio je kako je i studentima jasno poručeno da se Williamova privatnost mora strogo poštovati. Upravo u takvom, relativno zaštićenom okruženju, upoznao je i svoju buduću suprugu, Kate Middleton.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Iskustva iz mladosti duboko su oblikovala Williamov stav prema medijima, što se danas očituje u načinu na koji štiti svoju djecu, princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. U jednom je intervjuu priznao kako ne želi da njegova djeca prolaze kroz pritisak s kojim su se on i njegov brat Harry suočavali tijekom odrastanja. "Ne želim da se ponove neke prakse uz koje smo odrastali. Zato vrlo jasno povlačim granicu i borit ću se protiv svakoga tko je prijeđe", odlučno je poručio.

Nadimak Steve nije bio jedini pseudonim kojim su se William i Kate služili. Kako bi sačuvali privatnost tijekom putovanja, par se navodno prijavljivao u hotele kao "gospodin i gospođa Smith", dok su tijekom jednog odmora na Sejšelima koristili imena Martin i Rose Middleton. Korištenje drugačijih prezimena uobičajena je praksa za članove kraljevske obitelji kao jednostavan način zaštite od neželjene pažnje. Primjerice, i njihova djeca u školi koriste prezime Wales, izvedeno iz roditeljskih titula princa i princeze od Walesa.

Marko Perković Thompson zapjevao okupljenima na Hodu za život
*dijelom uz pomoć AI
