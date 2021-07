Megan Fox komentirala fotografiju bivšeg muža s novom partnericom: Fanovi zbunjeni

Bivši suprug glumice Megan Fox (35), glumac Brian Austin Green (47) na svojem je Instagram profilu podijelio fotografiju na kojoj se nalazi sa svojom novom ljubavi. U opisu je istaknuo svoje osjećaje na što njegova bivša supruga nije mogla ne reagirati. "Prošlo je zaista puno vremena otkad sam bio s nekim s kime uistinu mogu dijeliti život", napisao je glumac koji je u vezi s plesačicom Sharnom Burgess. Fox je brzo reagirala u komentarima. "Zahvalna sam na Sharni", napisala je te dodala emotikon srca u ljubičastoj boji. Burgess je također komentirala fotografiju, a glumcu je poručila da ni ona ne može zamisliti život bez njega.

Komentari pubike ostali su podijeljeni. Tako neki misle da je lijepo što se bivši supružnici podržavaju, a drugi misle da je Green htio ocrniti Fox što mu, zbog njezinog snalažljivog poteza, nije pošlo za rukom.

Naime, bivši supružnici su bili u braku 10 godina, a brak je završio nakon što je Fox ostavila Greena. On to nije najbolje prihvatio, pa je mnoge prljave detalje njihovog odnosa pustio u javnost. Objavljivao je i fotografije njihovo troje djece na društvenim mrežama, što je bilo potpuno drugačije od njezinog stava i javno mu je prigovorila za to.

Dodajmo još i da je i Fox krenula dalje te da je trenutno u vezi s reperom Machine Gun Kellyjem (31). Ovaj se par spetljao dok je ona još bila u braku, tijekom suradnje na zajedničkom projektu prošle godine. "Iste minute kad smo se našli u prostoriji postojala je ta neka neopisiva kemija. Umjesto srodne duše, ovo je bio blizanački plamen, a to je spiritualni koncept povezanosti dvaju duša. Dakle mi smo zapravo dvije polovine iste duše. To sam mu rekla čim sam to osjetila", opisala je glumica u jednom intervjuu taj trenutak.

