'Ostavio me zbog 15-godišnjakinje, željela sam umrijeti!': Slavna glumica otela tuđeg muža pa doživjela karmu

Hollywoodska glumica Linda Evans proslavila se 80-ih godina prošlog stoljeća ulogom Krystle Carrington u seriji "Dinastija", kada je sve zadivila svojom ljepotom. Evans, koja danas slavi 83. rođendan, i dalje zrači elegancijom, no iza glamura krije se priča o ljubavi, izdaji i neočekivanom oprostu koja ju je zauvijek obilježila. Naime, Linda je imala samo 23 godine kada je, na vrhuncu snimanja vestern-serije “Velika dolina”, upoznala 14 godina starijeg Johna Dereka. On je već bio proslavljeni glumac i redatelj, ali i suprug fatalne Ursule Andress. Uskoro se između njih stvorila ljubav, Derek je ostavio Ursulu, a Linda se 1965. zaklela na vječnu vjernost muškarcu koji ju je gledao objektivom fotoaparata kao nitko prije. Linda je vjerovala da je pronašla sigurnu luku, pa je zbog Johna smanjila broj uloga, posvetila se njegovoj djeci i njihovo hollywoodsko imanje pretvorila u miran dom daleko od svjetala reflektora.

Taj se dom, međutim, počeo urušavati početkom sedamdesetih, kada je Derek intenzivno tražio jeftinu lokaciju i svježe lice za svoj erotski projekt “Fantazije”. U patrijarhalnoj Grčkoj pojavila se plavokosa Mary Cathleen Collins, kasnije poznata kao Bo Derek. Imala je 16 godina, školsku torbu još uvijek bi povremeno zamijenila filmskom klapom, a redatelj je od samog početka u njoj vidio idealnu osobu za njegov film pod uvjetom da kosu oboji u tamniju nijansu.

Linda je mladoj glumici isprva bila gotovo majčinska figura. Nije ni slutila da će joj upravo ona preoteti čovjeka kojem je podredila ambicije i da će na taj način doživjeti sličnu sudbinu kao Andress, kojoj je prvotno otela Dereka. - Kad me ostavio zbog Bo, koja je tada imala oko 15 godina, željela sam umrijeti. Tada mi je to bila najgora moguća stvar - život bez Johna. Bio mi je sve. Bila sam ljuta, bila sam tužna. Bila je to najgora mješavina - priznala je kasnije zvijezda serije Dinastija u svojoj autobiografiji "Recept za život" objavljenoj 2011. godine. Dotad samouvjerena ikona glamura odjednom je, kako je sama rekla, osjećala da ne vrijedi ništa.

John i Bo pobjegli su u Njemačku, daleko od američkih zakona koji bi Dereka optužili za odnos s maloljetnicom. Čim je navršila osamnaest, vjenčali su se i započeli svoj mediteranski san, a Linda je 1974. s potpisom na razvod konačno shvatila da je postala žrtva karme tako što je istom brzinom kojom je nekad osvojila tuđeg muža, izgubila vlastitog. Ali Evans se odbila pretvoriti u ogorčenu divu te je umjesto toga upisala tečajeve duhovnosti, vratila se televiziji i dvaput osvojila Zlatni globus za ulogu Krystle, dokazavši da se najlakši put do izlječenja ipak krije u vlastitoj sreći.

Godinama poslije, kad je Derek preminuo 1998., dvije žene susrele su se bez kamera. Iako je s Derekom bila do njegove smrti, Bo je priznala da ne može vjerovati da je sudjelovala u rušenju tuđeg braka, no kako istovremeno ne žali ni za čim: - Kad se osvrnem na to da sam imala 17 godina i bila s muškarcem od 46... Mislila sam da znam sve. Tada je to djelovalo ispravno. Mnogo sam ga voljela. Osjećala sam da znam sve i bila sam spremna osvojiti svijet - kazala je. Linda se također osvrnula na situaciju: - Ne prestajem voljeti ljude samo zato što više nisam s njima, samo ih volim drukčije - priznala je. Pomalo nevjerojatno, Evans i Bo Derek postale su prijateljice. Evans se već prije zbližila i s prvom Derekovom suprugom Ursulom Andress. Žena koja je iskusila i ulogu “kradljivice” i ulogu ostavljene, shvatila je da oprost ne briše prošlost, nego otvara prostor za budućnost.

