Student riskirao pa pogriješio na desetom pitanju; znate li odgovor?

U novom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš", dvojica igrača, Jan Tomich i Marko Plantak, doživjeli su sličnu sudbinu - zbog pogrešnih odgovora, završili su igru s osvojenih 150 eura. Upoznali smo i trećeg natjecatelja, Daria Frasa koji nakon šest točnih odgovora, ima 300 eura i nastavlja igru u idućoj emisiji. Drugi igrač u emisiji, Marko Plantak, dolazi iz mjesta Jarek Habekov koje se nalazi u Zagorju. Studira engleski i španjolski na Filozofskom fakultetu, a u slobodno vrijeme svira klavir, gleda filmove i serije te slaže pitanja za pub kvizove. U pratnji ga je bodrio otac Mario.

Nakon prelaska prvog praga, mladić je na iduća tri pitanja odgovorio samostalno i točno te stigao do osvojenih 1.000 eura. Znao je da se radiolog bavi i diskografijom, odgovor na pitanje iz knjige Harry Potter o letećem zmaju te značenje riječi "timun" iz pjesme Daleke obale. Prvi džoker zatrebao je na devetom pitanju u kojem se tražila osoba koja je na Englesku 1588. poslala "Nepobjedivu armadu". Pitanje je riješio uspješno, uz pomoć džokera "zovi" koji je znao da je riječ o odgovoru C: Filip II., pa je Marko osvojio 2.500 eura. Ipak, za studenta je igra završila na desetom pitanju koje glasi: "Koja je država zapadne hemisfere službeno Istočna Republika?". Marko nije bio siguran u odgovor pa je posegnuo za preostalim džokerima.

Nakon džokera "pola-pola" ostali su mu odgovori C: Surinam i D: Urugvaj, pa je za pomoć pitao i publiku, čiji su glasovi bili po 50 % za svaki odgovor. Unatoč tom rezultatu, mladić nije htio odustati. Riskirao je rekavši odgovor C: Surinam, no tražio se Urugvaj, pa je napustio igru sa 150 eura u džepu.

Diplomirani strojar Jan Tomich je prvi najbrži prst u emisiji, a dolazi iz Malog Lošinja. Voli sport i druženje s prijateljima, a u pratnji ga bodri prijatelj Vilim. Jedini džoker Jan je iskoristio na osmom pitanju koje glasi: "Tko je naveo "Crnu večeru" kao jedno od nadahnuća za poznatu epizodu iz vlastitog ciklusa romana?". Džoker "zovi" ga je usmjerio na odgovor C: Martin, što mu je donijelo osvojenih 1.000 eura.

Ipak, za Jana je igra završila na devetom pitanju - tražio se najmnogoljudniji hrvatski otok bez ijednog naselja sa statusom grada. Nije htio koristiti preostale džokere koje je imao na raspolaganju jer ga vukao odgovor A: Brač. Nažalost tražen je odgovor C: Ugljan, pa je za Jana igra završila s osvojenih 150 eura. Na kraju emisije upoznali smo trećeg natjecatelja - Darija Frasa koji dolazi iz Zagreba. Po struci je inženjer računarstva, zaposlen je kao programer, a velika želja mu je bila sudjelovanje u kvizu. U pratnji ga bodri prijatelj Vid. Dario je nakon šest točnih odgovora osvojio 300 eura, a nastavak njegove igre gledat ćemo u idućem izdanju kviza.