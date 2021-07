Zoran i Suzi progovorili o bračnom životu: Sve cvjeta

Farmer Zoran Stričević (48) u 13. sezoni showa 'Ljubav je na selu' upoznao je svoju današnju suprugu Suzi (50). Par se vjenčao u prosincu dok se još show emitirao na televiziji. Za RTL.hr progovorili su o bračnom životu. Istaknuli su da čim su se vidjeli su znali da je 'to to'. „Zanijemili smo jedan i drugi“, opisala je Suzi trenutak te dodala da su jednostavno znali na prvi pogled, kao u filmu. Objasnili su i da su se viđali i mimo showa. „Koga briga za show, kad znaš da je to to“, pojasnio je Zoran te dodao da je za njega show završio kad je upoznao nju.

Objasnili su i da su vrlo brzo nakon završetka snimanja počeli tražiti datum. Na kraju su se odlučili za 19. prosinca, a organizaciju svadbe su im otežale korona mjere. Zato su im nekoliko dana dolazili gosti, tako da ih je svaki dan bilo deset. Na samom vjenčanju bili su samo oni i najuži članovi obitelji te kumovi. Objasnili su i da im je drago što su njihova djeca prihvatila njihov brak te da s djecom imaju prijateljski odnos. „Imam dvoje odrasle djece, više zovu nju nego mene i više s njom pričaju“, rekao je farmer.

Istaknuli su i da su s drugim kandidatima ostali u dobrim odnosima. Dodali su da se s farmerom Nevenom Landekom jedinim nisu vidjeli, ali da se redovito čuju te da im šalje fotografije svoje kćeri. Objasnili su i da se s Julijanom, koja je bila na Zoranovoj farmi, čuju, te da su joj ponudili pomoć i kad je bio potres.

Opisali su i kako je izgledao početak njihovog zajedničkog života. Naime, par danas živi u Brštanovu, a Suzi koja je inače gradsko dijete, k svome odabraniku preselila se tek nakon svadbe. Objasnila je i da joj to nije teško palo, jer je već prije upoznala seoski način života, ali i da je svaki dan u svom rodnom Splitu pa joj ne fali. „Jedino, plavetnilo mi fali“, istaknula je te dodala i da joj je falilo cvijeće pa ga je zasadila. „Digao sam kredit da kupim cvijeće“, našalio se Zoran. Dodali su i da im je u braku odlično, odnosno da je sve procvjetalo otkad su zajedno. Farmer je dodao i da je prije vjenčanja moram zatražiti njezinu ruku od njezine majke, ali da je sve prošlo u redu. Objasnili su i da se ne svađaju te da sve riješe razgovorom.

Podsjetimo, Zoran se prijavio u show 'Ljubav je na selu', a nakon upoznavanja s kandidatkinjama, znao je da je Suzi ona prava. Sudjelovanje u showu je nastavio, a na svoju farmu je pozvao još Renatu Šapinu (47) i Julijanu Slijepčević (55). Renata je prva otišla kući, na vlastiti zahtjev te s farmerom nije ostala u kontaktu. S druge strane s Julijanom je od početka imao prijateljski odnos koji se nastavio i do danas.

