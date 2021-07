Pratitelji oduševljeni! Otkrivena dosad neviđena fotografija Zdravka Čolića iz 1962. godine

Jedan od najpopularnijih pjevača iz ove regije, Zdravko Čolić, iako je nedavno napunio 70 godina s nestrpljenjem očekuje završetak pandemije koronavirusa i povratak na scenu. Njegovi obožavatelji za to vrijeme vjerno prate sve objave vezane za njega, a tako je bilo i s ovom.

'Pamtim kako smo se okupljali u Trebinju kod bake i djeda dok nismo pošli u školu i kako smo dobivali poklone od rođaka, prijatelja i susjeda. Drukčije je to vrijeme bilo, ljudi su bili bezbrižniji, pa samim tim i otvoreniji jedni prema drugima. Dozivali su se preko ulice na kavu ili ručak, spavali jedni kod drugih, radovali se i tugovali zajedno. To se, nažalost, danas promijenilo.

Bili smo jako sretna obitelj iako smo živjeli od jedne plaće, tatine. On je radio u državnoj službi pa nismo mogli obilježavati Božić u to vrijeme onako kako se to danas radi, ali zato smo uvijek s radošću čekali mljekara iz sela, kod kojeg se praznik obilježavao sa svim običajima i koji nam je donosio uz mlijeko i božićne poklone.', pisalo je u objavi.

Foto: Promo Inače, pjevač koji je na sceni već nekoliko desetljeća svoj privatni život uspjeva držati dalje od očiju javnosti. Čolić živi sa suprugom Aleksandrom i kćerkama Unom i Larom u elitnom, ali i mirnom dijelu Beograda, unutar luksuzne vile.

'Zdravko je nekako uvijek ostao skroman i prizemljen, nikad se nije ponašao kao zvijezda, već kao običan čovjek. Iz istog smo kraja, imam troje djece i često ih vodim na Košutnjak, u parkove i na igralište, a tamo sam ga nekoliko puta srela s kćerkom Larom. Djevojčica je odgojena, vidi se da je bila dobro odgojena i da su se za njezin odgoj pobrinuli roditelji, a Zdravko joj je jako posvećen. Čini se da uživa gledajući je kako trči, igra se i druži se s djecom, nije bahata i ne ponaša se kao što znaju djeca bogatih ljudi', rekla je tada Zdravkova susjeda za Blic.

Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL

