Preminula poznata reality zvijezda. Imala je samo 46 godina, a poruka koju je ostavila obitelji slomit će vam srce

Criscilla Anderson, bivša hip-hop plesačica i zvijezda reality showa "Country Ever After", preminula je u 47. godini nakon duge borbe s rakom crijeva. Tužnu vijest objavila je njezina prijateljica Lindsey Villatoro na Instagramu, podijelivši i dirljivu poruku koju je Criscilla ostavila prije smrti.

Lindsey je izrazila svoju tugu riječima: "Srce mi se slama što ovo moram podijeliti. Obećala sam Criscilli da ću hodati ovim putem s njom kad god ne bude mogla stajati na svojim nogama i molim se da zna koliko je bila voljena. Biti uz nju do samog kraja bila je najveća čast u mom životu."

Potom je objavila Criscillinu poruku: "Ako ovo čitate, konačno sam se predala u Isusovo naručje, mirno i okružena ljubavlju. Molim vas, nemojte ostati u tami ovoga trenutka. Borila sam se žestoko i duboko sam voljela. Nisam otišla... Kod kuće sam." U svojoj poruci, Anderson se obratila svojoj djeci, Ethanu, Emmarie i Everleigh, koje je dobila s Coffeyjem Andersonom, te svojoj pokćerki Savannah. "Mojoj djeci, mom cijelom srcu. Ethane, ti si me učinio majkom. Još uvijek sam uz tebe, navijam za tebe. Savannah, moja bonus djevojko, bila si dar za koji je Bog znao da mi treba. Emmarie, moja plesačica koja voli Isusa, nastavi plesati kroz svako godišnje doba. Everleigh, moja sjajna iskro, ganjaj svoje snove hrabro i bez straha", napisala je i dodala:

"Moje bebe... Pazim na vas. Kad se trenutak čini toplim, poznatim ili previše lijepim da bi bio slučajnost, to sam ja. I dalje sam vaša majka. I dalje sam vaša." U nastavku objave obratila se i ostatku obitelji: "Mom krugu žena, mojim sestrama. Hvala vam što ste me držale kada nisam mogla stajati, brisale mi suze, vodile me na preglede, nasmijavale me. Godinama ste bile Božje ruke u mom životu. Mojoj obitelji... Hvala vam što ste me bezuvjetno voljeli. Molim vas, pazite jedni na druge, moja ljubav je još uvijek oko vas", poručila je Criscilla, bivša koreografkinja navijačica kluba Dallas Cowboys.

Criscilli je rak debelog crijeva prvi put dijagnosticiran 2018. godine, a nakon liječenja bio je u remisiji 2021. Međutim, bolest se vratila 2022. Prošli mjesec, njezina prijateljica Lindsey otkrila je da se rak proširio na mozak, što je otkriveno nakon što je Criscilla doživjela moždani udar.