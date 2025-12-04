FOTO Najseksi novinarka zapalila internet u čipkastom korzetu s prorezom do pupka, komplimenti pljušte

Talijanka Diletta Leotta već godinama slovi za najatraktivniju novinarku u nogometnom svijetu, a svoj status redovito potvrđuje izazovnim objavama na Instagramu. Sada je ponovno zaludjela mnogobrojne obožavatelje objavivši galeriju fotografija u crnom čipkastom korzetu čiji prorez seže sve do pupka. Ovaj detalj istaknuo je njezinu savršenu figuru i dodatno zagolicao maštu više od 9 milijuna ljudi. Kombinaciju je upotpunila crnim hlačama i zlatnim lančićem oko vrata, uz valovitu plavu kosu koja je postala Dilettin zaštitni znak.

Objava je u nešto više od 24 sata skupila više od 165 tisuća oznaka 'Sviđa mi se' i mnogobrojne komplimente na račun novinarke DAZN-a. - "Najzgodnija žena na svijetu", "Predivna", "Spektakularna", "Uvijek seksi" - samo su neke od reakcija oduševljenih pratitelja na prizore koje možete pogledati na poveznici ispod.

Podsjetimo, Diletta često privlači pozornost odvažnim modnim odlukama. Njezina odjevna kombinacija za snimanje emisije na platformi DAZN podigao je prašinu i izazvao lavinu komentara. Naime, zanosna plavuša za posao je odjenula iznimno kratku i usku haljinu živopisnog uzorka koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru.

FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka na svijetu došla na posao, napali ju u komentarima

Cjelokupni dojam upotpunila je visokim smeđim štiklama i ležerno raspuštenom kosom, stvarajući izgled koji spaja zavodljivu eleganciju s profesionalizmom, što je postalo njezin zaštitni znak. Fotografije je podijelila na Instagramu, a obožavatelje je oduševio kontrast između prizora na kojima profesionalno pozira u studiju s fasciklom u ruci i onih opuštenijih iz garderobe, gdje nasmijana sjedi bosa, pokazujući koliko se ugodno osjeća u svojoj koži, kako pred kamerama, tako i izvan njih.

Dok su je brojni obožavatelji obasipali komplimentima hvaleći njezin izgled, bilo je i onih koji su smatrali da je odabir neprimjeren za radno mjesto. Komentari poput - Ova haljina nema nikakve veze s novinarstvom, ne shvaćam zašto se ne odjene u skladu s njezinim poslom, ovako izgleda kao da ide u disko - ponovno su pokrenuli raspravu o granicama između profesionalnog i provokativnog odijevanja u medijskom svijetu.