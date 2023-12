Matija Vuica ponovno se javila u emotivnoj objavi: 'Ljubavi moja, idemo našoj kući'

U četvrtak ujutro sve je šokirala vijest o iznenadnoj smrti glazbenika Jurice Popovića koji je preminuo u 66. godini života. Njegova voljena partnerica više od 45 godina, dizajnerica Matija Vuica ponovno se oglasila u emotivnoj objavi koju mu je posvetila, a pored njihove fotografije napisala je kratko: "Ljubavi moja, idemo našoj kući".

Brojni su joj u komentarima izražavali sućut zbog gubitka.

Prisjetimo se, poznati glazbenik i životni partner dizajnerice i glazbenice Matije Vuice glazbom se profesionalno bavio od 1981. godine. Jedna od naših najpoznatijih dizajnerica Matija Vuica shrvana je odlaskom svoje ljubavi koja je trajala više od 45 godina. A svoju ljubav uspješno su spajali i s modnim i glazbenim stvaralaštvom.

Njihov prvi zajednički zagrebački nastup bio je za Badnjak prije 42 godine, a pamtili su ga kao da je bio jučer. Za IN magazin ispričali su prije dvije godine kako im je ta večer priskrbila naziv nove nade, a opravdala je i sve ono što je predstavljao njihov Trotakt projekt, kasnije Gracia. Spoj mode i glazbe, neopisivu srčanost i želju za uspjehom.

- Znali smo se posvađati, ali nikad mu nisam bacala pepeljaru u glavu – rekla je tada i dodala: - Naša veza od početka je građena na temeljima poštovanja i apsolutne slobode. Bez toga ničega ne bi bilo – objasnila je Matija jednom prilikom.

Matija Vuica svojim vjenčanicama usrećila je brojne mladenke, ali o svojoj vjenčanici nije pomišljala niti nakon 40 godina veze s Juricom Popovićem. U jednom intervjuu rekla je kako je svi tjeraju na to, ali ako bi se baš i pristala udati, to bi učinila u haljini ukrašenoj kristalima.

Njih je spojio grad iz kojeg dolaze i o kojem uvijek rado govore. Točnije, njegova riva.



- To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se eto dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za kojeg se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze - rekla je Vuica za IN magazin.

Nedavno su i za 24 sata progovorili o svom odnosu. - Nismo se svađali ni razilazili, naravno da je bilo neslaganja, ali tolerancijom se može sve prebroditi. Ona je ključ svakoga međuljudskog odnosa. Upravo različitost obogaćuje i oplemenjuje, inače bi sve bilo živa dosada - rekli su. Zajedno su godinama živjeli u centru Zagreba.

