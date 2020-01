Matej Merlić: Orijentiran sam na film, a s tatom Dubravkom odlično surađujem na tv projektima

Na nedavno završenom NEM-u u Zagrebu, događaju koji okuplja utjecajnike iz svijeta televizijskog biznisa, održan je i natječaj za najbolje scenarije skriptiranih i neskriptiranih serija.

U obje kategorije pobijedili su, uz novčanu nagradu od pet tisuća eura, domaći autori, Daria Keršić za “Dream Hackers” u kategoriji skriptiranih serija te Matej Merlić za “Travel Bug” u kategoriji neskriptiranih serija. Ako ne prije, onda ste ime mladog televizijskog profesionalca imali prilike vidjeti na špici dokumentarnog serijala “Opstanak”, koji je djelo Castor multimedije, tvrtke njegovih roditelja u kojoj je autor projekta upravo Dubravko Merlić, a Matej je u ulozi i izvršnog producenta, ali i kompozitora. To svakako nije i prva produkcija u kojoj je 25-godišnji talentirani Matej sudjelovao. Sve je to bilo dovoljno da s Matejem Merlićem napravimo kraći intervju.

O čemu je riječ u “Travel Bugu”, je li to neka reality televizija ili nešto slično? Možete li objasniti?

“Travel Bug” ili na hrvatskom “Putna groznica” jest live studijski interaktivni putopisni game show u kojem se dva tima natječu jedan protiv drugog tako da putuju po virtualnoj mapi jednoga svjetskog grada. Timovi se sastoje od dva igrača – jedne poznate osobe i jednog „običnog“ čovjeka, a tema svake epizode uvijek je neki drugi grad. Timovi se natječu ne samo odgovaranjem na pitanja o tome gradu nego i izvođenjem raznih zadataka, primjerice plesanjem plesa toga mjesta, pjevanjem na lokalnom jeziku i slično. Ono što je zgodno u ovom formatu jest da u slučaju da timovi ne znaju odgovor, gledatelji kod kuće imaju priliku logirati se u aplikaciju Travel Buga, odgovoriti na pitanje ili čak izvesti zadatak preko kamere na pametnom telefonu. Naravno, ako dobro odgovore na pitanje i ako dobro izvedu zadatak, mogu svojim znanjem osvojiti, to jest oduzeti novac natjecateljima u studiju. Htjeli smo slomiti tu granicu između gledatelja kod kuće i natjecatelja u studiju i vjerujemo da smo “Travel Bugom” upravo to i uspjeli!

Kako ste došli na ideju, kako to da ste se prijavili za natječaj na NEM-u? Jeste li iznenađeni pobjedom?

Koncept za “Travel Bug” prije nekoliko godina osmislili su Željka i Dubravko u našoj produkcijskoj tvrtki Castor multimedia, a nakon dugogodišnjeg gledanja i analiziranja klasičnih televizijskih kvizova znanja. U ulozi gledatelja kod kuće postavili smo si pitanje zašto mi kao gledatelji nemamo mogućnost odgovoriti na pitanja i osvojiti novac te smo tako došli do rješenja i omogućili gledateljima da ravnopravno sudjeluju u showu. Format je sada u 2019. nakon novina koje smo unijeli sazrio te se NEM činio kao idealna platforma za prezentaciju i testiranje kvalitete projekta. Tamo sam imao priliku upoznati zanimljive ljude iz svijeta koji bi mogli “Travel Bugu”, a moguće i drugim projektima koje razvijamo, donijeti realizaciju i prodor na nova tržišta. Već me sama činjenica da sam projektom ubrojen među Top 3 finalista razveselila te me to naravno potaknula da se i kvalitetno pripremim za samu prezentaciju, koju sam imao prilike održati u Esplanadi na zatvaranju NEM-a. Sama pobjeda me iznenadila! Među finalistima je bilo zaista odličnih kreativaca s kojima sam ostao u kontaktu i čiji ću razvoj projekata svakako pratiti.

Težite li karijeri kakvu su ostvarili vaši roditelji ili nečemu drukčijem?

Sebe u budućnosti naravno vidim u svijetu produkcije – filmske i televizijske. Završio sam produkciju na Akademiji dramske umjetnosti na kojoj sam imao priliku puno naučiti i upoznati brojne kolege s kojima sada uspješno surađujem. Naravno, prva ljubav za umjetnošću dolazi od mojih roditelja, od kojih sam zapravo najviše naučio i od kojih još dandanas učim. Iako se više orijentiram na film, s tatom odlično surađujem na brojnim televizijskim projektima koje zajedno stvaramo te kojima jednako pridonosimo, svatko u svom segmentu.

Mladi ste, ali ste već dosta radili. Što je na vas ostavilo najsnažniji dojam? Možda očev serijal “Opstanak”, koji se upravo prikazuje?

Teško mi je reći koji je točno projekt ostavio najveći dojam na mene. Iz svakog projekta na kojem radim, bez obzira na veličinu, učim i spoznajem nešto novo o poslu, a i o samome sebi. Vjerujem da će tako i ostati jer, bez obzira na to koliko si puta nešto napravio, svaki projekt donosi nešto novo. Upravo se tome veselim u ovom poslu. “Opstanak” je rezultat kvalitetne suradnje tate i mene. Dubravko je taj projekt sadržajno fenomenalno pripremio, a ja sam imao priliku okupiti tim suradnika s kojima smo vizualno i glazbeno uspješno upakirali projekt. Mislim da smo odlična kombinacija i da zajedničkim snagama možemo puno napraviti.

Kakve su vam ambicije, želite li možda u neku jaku vanjsku produkciju ili se dobra televizija ipak može raditi u Hrvatskoj?

Planiram svakako ostati u Hrvatskoj i tu nastaviti raditi i razvijati filmske i televizijske projekte. Osim Castor multimedije, u Hrvatskoj imam i odličan tim – montažera i snimatelja s kojima niz godina uspješno surađujem. Također, vjerujem da je do eventualnog međunarodnog uspjeha bolje doći s prethodnim uspjehom na domaćem tržištu. I pri plasmanu postojećih projekata, a i pri razvoju novih. Uostalom, htio bih svojim radom pridonijeti razvoju domaćeg audiovizualnog sektora jer, što smo kao nacionalna industrija jači, to je lakši i pojedinačni proboj na vanjska tržišta.