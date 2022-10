'Masterchef' je u selekciji prešao granicu dobrog ukusa, samo da ne postane kao 'Big Brother'

Masterchef // Nova TV - JEDAN KAKTUS

S obzirom na početak jesenske sheme, u ovotjednoj televizijskoj kritici nalazi se nekoliko "kapitalaca" - emisija koje su među glavnim adutima televizija u borbi za gledanost. Među njima je i "Masterchef" Nove TV, poznata kulinarsko-natjecateljska emisija. I bilo bi izvrsno da si realizatori te emisije negdje velikim slovima napišu te dvije riječi - KULINARSKA I NATJECATELJSKA. Netko je, naime, jednom shvatio da publika voli hranu, da voli emisije o hrani te natjecanja koja su bazirana na hrani. Da se poslužimo kulinarskih rječnikom - recept je uistinu jednostavan. A Nova TV svejedno uspijeva promašiti u pripremi i to zbog stalnog senzacionalističkog forsiranja osobnih priča kandidata (najčešće tragičnih ili bizarnih). Pa iako takvi elementi inače privlače publiku, to nipošto ne vrijedi u slučaju "Masterchefa" koji ljudi gledaju uistinu zbog K-U-L-I-N-A-R-S-T-V-A, a ne zbog jeftine verzije Jerry Springer sudbina. Iz poštovanja prema kandidatima čije su tragične priče ionako već dovoljno iskorištene, neću nabrajati najgore trenutke tijekom selekcijskog postupka, ali uistinu je prešao sve granice dobrog ukusa. I zapravo mi je drago što nisam odmah tada komentirala "Masterchef" jer bi dobio puno goru kritiku nego sada s obzirom na to da se, od kada su kandidati izabrani, situacija ipak poboljšala. Kandidati su počeli kuhati, žiri je počeo raditi svoj posao te prestao komentirati broj tetovaža i fizički izgled natjecatelja i hrana je opet u fokusu. Nadajmo se da će tako i ostati jer je "Masterchef" uistinu emisija koja ima potencijala da joj procvatu ruže. Samo da od nje ne pokušaju napraviti Big Brother kuhinju.

Život na vagi // RTL - JEDNA RUŽA

Evo i RTL-ovog aduta kojemu se ne može zamjeriti što su u fokus stavljene osobne priče kandidata jer se upravo o tome emisija i radi. Zna se što je "Život na vagi" - reality show u kojem su natjecatelji ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom - i zna se što se može očekivati kada se okrene na taj program. I upravo to se i dobije pa - tko voli, nek' izvoli. Zapravo, emisija može biti i dobar poticaj i onima ispred malih ekrana koji se možda bore s viškom kilograma, a plus je i što promovira zdrav život, prehranu i tjelovježbu. Ipak, zanimljivo je ovdje primijetiti da manje cirkus rade kandidati, koliko voditeljica i treneri. Voditeljica Marijana "natjerajmo-u-plač-što-više-kandidata" Batinić djeluje kao da joj netko u scenariju velikom tiskanim slovima napisao da svaki razgovor s kandidatima okrene na što tužniju temu. Svaka suza vrijedi jedan plus, jecaj barem tri. Čak i kada kandidati kažu nešto pozitivno, voditeljica je tu da ih poklopi pa svaki razgovor izgleda kao umjetno izazivanje općeg potonuća morala. A kada se to dogodi, na scenu stupaju treneri Maja Ćustić i Edo Mehmedović, i moral podižu - deranjem. Ne znam je li i to dio scenarija ili ljudi inače tako treniraju, ali ja zbilja nikada u teretani nisam čula da neki trener toliko histerično urliče na ljude. Zbilja ne znam je li to "in", ali sigurno nas ima još koje takva deračina može motivirati na trčanje samo ako se radi o bijegu u suprotnom smjeru.

Metropolitanci // HRT - JEDNA RUŽA

"Metropolitanci" su nova dramska serija HRT-a koja prati radnju u fiktivnom zagrebačkom naselju Vrtovec na periferiji grada u kojem su stanove nakon potresa dobili ljudi iz centra grada. Glavni scenarist i producent je Dario Vince, a Igor Šeregi je redatelj serije koja govori o suživotu sasvim različitih mentaliteta. Sama ideja je jako dobra po čemu je ova serija već u startu daleko bolja od puno drugih pokušaja domaće produkcije, no u realizaciji je ipak malo zapela. Tek se prikazala druga od 14 epizoda pa je može rano za bilo kakve prognoze, no broj likova je iznenađujuće velik za tako mali broj epizoda te bi možda više odgovarao nekoj sapunici, dijalekti kojima glumci govore (ili se trude govoriti) su hororični, a dijalozi i zapleti su za sad ispod zadovoljavajuće razine. Šteta, jer i tu ima potencijala za puno više!

Dnevnik // Nova TV - TRI RUŽE

Iako nije uobičajeno imati dva komentara na jednu televiziju u rubrici, za kraj još jednom - Nova TV. Jednostavno se ne može ne zabilježiti kada jedna od središnjih informativnih emisija promijeni cijeli studio, trajanje, izgled i sadržaj. Dnevnik Nove TV krenuo je u nedjelju s emitiranjem u novom ruhu i treba reći da na prvu vizualno izgleda - odlično i svjetski. Što se sadržaja i novog koncepta tiče, ne bi to bilo zahvalno komentirati nakon prvog izdanja pa dajmo Dnevniku još malo vremena za konačnu ocjenu.

