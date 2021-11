Massimo otkrio da je bio žrtva ucjene: 'Moramo tražiti vašu pomoć'

Glazbenik Massimo Savić (59) na svojem je Instagram profilu objavio da je bio žrtva ucjene te je svoje pratitelje zamolio za pomoć. Naime, Savić je bio žrtva krađe identiteta. Prvi puta mu se to dogodilo u veljači, a sada se ponovno pojavio njegov lažni profil. "Moji ljudi nemaju pametnijeg posla od pisanja zamolbi personama koje otvaraju lažne profile s mojim imenom da se samouklone. Nažalost, nekad taj trud ne rezultira uspjehom i zato sada moramo tražiti vašu pomoć", započeo je glazbenik na popularnoj društvenoj mreži. Nakon toga je dodao da i njegovi pratitelji mogu pomoći, a potom objasnio na koji način. Pratiteljima je rekao da takve profile mogu prijaviti, a da će Instagram nakon što zaprimi veći broj prijava najvjerojatnije blokirati račun. Objasnio je i da su mu pratitelji rekli da se s tog profila šalju poruke upitnog sadržaja, a da su s tog profila tražili i novac kako bi ugasili stranicu. "Nema problema, evo samo da dogovorimo s kojeg računa ćemo ga isplatiti", našalio se glazbenik. "Dakle, da se pored ozbiljnih problema od zdravstvenih do ekonomskih koji utječu na živote svih nas, moramo susretati i s ovakvim zvizdarijama, to je zbilja van svake pameti", istaknuo je Massimo te objavio i fotografiju na kojoj se vidi kako taj profil izgleda. "Ovaj jedan profil je sasvim dovoljan za komunikaciju s vama", poručio je i zahvalio se pratiteljima na tome što su razlog da bude tu.

U komentarima su mu pratitelji pružili podršku. "Samo jedan profil, samo jedan predivni Massimo", poručila mu je jedna osoba. Pratitelji su otkrili i kako su se oni borili protiv tog profila. "Imala sam ga i ja pred nekih mjesec dana, blokirala sam ga nakon što mi je poslao poruku. Za par dana ponovno s novog profila. Netko je vrlo uporan", otkrila je jedna osoba. "Predlažem Vam verifikaciju računa (plava kvačica) jedino ste tako sigurni i onda nema nikakvih prevara", savjetovao mu je još jedan pratitelj.

Inače, glazbenim na ovoj društvenoj mreži ima više od 31 tisuće pratitelja i 1600 objava. Na Instagramu objavljuje snimke s nastupa, ali najavljuje i nove pjesme te gostovanja.

