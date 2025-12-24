Neno Belan: 'Ponosan sam što sam 40 godina ostao vjeran svom glazbenom izrazu'

Jedan od omiljenijih domaćih kantautora Neno Belan svoju "Regatu života" donosi pred publiku u Varaždinu. Glazbenik ove godine obilježava 40 godina karijere, a nakon koncertne magije koju je u ožujku predstavio u rasprodanoj Areni Zagreb, ovaj slavljenički koncert donosi 26. prosinca i u Arenu Varaždin. Neno nam je prije koncerta otkrio što nas sve očekuje u Varaždinu, ali i gdje nalazi inspiraciju za gotovo svakodnevne koncerte.

Hoće li koncert u Varaždinu konceptualno biti sličan zagrebačkom?

Varaždinski koncert nastavlja ideju slavljeničke "regate", ali svaka dvorana ima svoj karakter i energiju. Koncept je sličan u smislu obilježavanja karijere i pjesama, ali prilagođen prostoru i publici. Varaždin će imati svoj ritam, atmosferu i naglaske, uz bogatu produkciju i velik broj glazbenika na pozornici. Bit će to koncert koji se naslanja na Zagreb, ali ima vlastiti identitet.

Zagrebački koncert trajao je gotovo četiri sata. Možemo li i u Varaždinu očekivati maratonsku glazbenu večer?

Vi znate da je zagrebački bio koncert života i da se možda jednom u životu svira gotovo četiri sata – čak i dulje nego jedan Bruce Springsteen, kojeg sam imao prilike gledati uživo. Nisam siguran da je netko ikad u Hrvatskoj održao tako dug koncert, a da je pri tome uspio još i zadržati pozornost publike, pa čak imati poziv za bis. Ipak, sigurno nas čeka duga i sadržajna večer i u Varaždinu. Ne planiramo skraćivati ni emociju ni energiju. Ako publika i atmosfera to budu tražile, a siguran sam da hoće, uvijek imamo nekoliko pjesama u pričuvi.

Kad se osvrnete na proteklih 40 godina, koji su vam detalji u karijeri posebno dragi?

Najviše me raduje kontinuitet i činjenica da su pjesme preživjele vrijeme. Drage su mi brojne suradnje, ali i putovanja i koncerti koji su ostali duboko urezani u pamćenje. Ipak, publika je ono što sve povezuje i daje smisao cijelom putu. Bez te veze ništa od ovoga ne bi imalo pravu težinu. Posebno sam ponosan na to što sam tijekom svih tih godina uspio ostati vjeran sebi i svom glazbenom izrazu, bez velikih kompromisa. Kad vidiš da pjesme i danas žive, da ih pjevaju različite generacije i da su dio nečijih osobnih priča, shvatiš da si napravio nešto što nadilazi trenutak u kojem je nastalo. Što se tiče samih trenutaka, ima ih bezbroj, a kako je to sad još aktualno, izdvojit ću upravo koncert u Areni Zagreb – koncert života.

Imate li osjećaj da danas publika na koncertima dolazi s nekim osobnim pričama vezanima za vaše pjesme?

To se vrlo jasno osjeti. Ljudi često dolaze s osobnim pričama, uspomenama i emocijama vezanima za određene pjesme. Nekima su one soundtrack ljubavi, nekima odrastanja, nekima važnih životnih trenutaka. Takvi susreti daju dodatnu dubinu svakom koncertu.

Kako ćete obilježiti Božić?

Božić poštujem kao našu tradiciju i uvijek se trudim barem nakratko usporiti i maknuti od obaveza. Božić uvijek nastojim provesti u Splitu, u krugu obitelji, i tako će biti i ove godine. Pogotovo zato što obitelj i ja ne živimo u istom gradu pa je to prilika da se zaista kvalitetno družimo. To je dragocjeno vrijeme koje puni baterije za sve ono što slijedi.

Kako održavate kondiciju i energiju za nastupe?

Nema velikih tajni – važno je slušati vlastito tijelo i ne pretjerivati. Umjerenost, dobra priprema i koncentracija prije koncerta puno znače. Fizička aktivnost također mi je jako bitna, a moj izbor je stolni tenis; imam odličnu ekipu i često igramo. Prehrana je također veoma važna. Najviše energije ipak dolazi s pozornice i od publike.

Kako komentirate uspjeh mladih izvođača poput Jakova Jozinovića, koji rasprodaje dvorane zahvaljujući obradama pjesama na društvenim mrežama?

Scena se jako promijenila i društvene mreže otvorile su nove puteve i publici i izvođačima. Ako se netko uspije povezati s publikom, bez obzira na način, to svakako treba poštovati. Ipak, ja sam glazbenik starog kova i i dalje vjerujem da je kvalitetan autorski rad temelj uspjeha koji može trajati na duge staze. U redu, možda ja ne razumijem do kraja ovo novo vrijeme, dopuštam to, ali neosporna činjenica je da, unatoč hiperprodukciji, malo pjesama danas traje dulje od nekoliko mjeseci, dok tisuće pjesama iz "mog doba" i dalje žive – i živjet će zauvijek, čak i među najmlađima.

Radite li i na novim pjesmama?

Trenutačno sam još uvijek fokusiran na koncerte i obilježavanje obljetnice. Tijekom karijere snimio sam velik broj pjesama i osjećam da one još uvijek imaju što reći. Paralelno radim i na videoizdanju zagrebačke Arene, što je ogroman posao – koncert je trajao četiri sata, sniman je s više od sto audiokanala i čak 32 kamere. Imam i dvije nove pjesme "u ladici" pa ćemo ih, kad dođe pravo vrijeme, predstaviti našoj vjernoj publici. Mogu vam za štos ekskluzivno otkriti njihova radna imena – "Zadnji cvijet" i "Kad zapuše jugo".

Što vam danas glazba znači?

Glazba je i dalje totalna strast, ali danas s više duševnog mira i razumijevanja. Nema više potrebe za beskonačnim dokazivanjem, nego za iskrenim djelovanjem i dijeljenjem. Upravo to joj daje dublje i zrelije značenje. Danas glazbu živim opuštenije, ali možda i intenzivnije nego ikad.