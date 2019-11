'Javio mi se čovjek koji kaže da zna gdje mi je sestra. Neću stati dok je ne nađem'

Kad mu je bilo godinu dana, a njoj tek nekoliko mjeseci, tužna životna sudbina odvojila je bivšeg natjecatelja Supertalenta Antu Dragojevića od sestre Ivane. Ante i njegova Ivana posljednji su se put vidjeli u domu za nezbrinutu djecu Maslina u Dubrovniku, a nakon što je ona posvojena, izgubili su svaki kontakt. U potragu za mlađom sestrom Dragojević je odlučio krenuti nakon gotovo dva desetljeća, i to na dan kada je Ivana postala punoljetna.

Nazire se sretan kraj

Dirljivom objavom na Facebooku sestri je čestitao rođendan i izrazio želju za njihovim ponovnim susretom. Antin status ganuo je mnoge koji su njegovu objavu dijelili putem društvenih mreža, a čini se da bi potraga uskoro mogla biti završena. – Javio mi se jedan čovjek koji zna gdje mi je sestra. Sad čekam njegov odgovor da vidim kako će se stvari dalje razvijati – kazao nam je ushićeni Ante nedugo nakon što je njegova objava izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Svi su htjeli pomoći i pronaći mu sestru koju je posljednji put vidio prije 18 godina.

– Pamtim je još kao malu bebu, zadnje čega se sjećam je njezino krštenje. Još uvijek čuvam fotografije od tog dana, to mi je najdraža uspomena na sestru – kaže Ante koji je u domu bio do svoje šeste godine, nakon čega je udomljen. Iz Dubrovnika se tada preselio u Grižane u Vinodolskoj općini gdje i danas živi sa svojom novom obitelji. O ponovnom susretu sa sestrom svih je ovih godina maštao, a sada kada je konačno postala punoljetna više ga, kako kaže, ništa neće spriječiti u naumu da je nađe.

– Do njezine 18. godine nismo mogli stupiti u kontakt zbog zakonskih ograničenja, ali što ću? Bio sam strpljiv i sada je došlo vrijeme da ponovno budemo zajedno – govori 19-godišnjak koji je u pozitivan ishod uvjeren. – Pronaći ću je sigurno, neću nikada odustati od svojih planova. Kad nešto naumim, to onda tako mora i biti. Ne stajem dok je ne nađem – dodaje Ante.

Foto: Nova TV

Najveća želja mu je, kaže, da stupi u kontakt sa sestrom koja mu silno nedostaje. – Poručio bih joj da stižem da je upoznam. Htio bih da se možemo barem povremeno čuti i podijeliti neke informacije. Da možemo razgovarati kao brat i sestra o normalnim stvarima – kaže Dragojević koji je svojim emotivnim statusom na “noge podigao” tisuće Hrvata.

Emotivan status

– Sretan ti rođendan, voli te braco. 12. 11. 2001. rođena si u Dubrovniku. Ime ti je Ivana Dragojević (najvjerojatnije promijenjeno). Bili smo zajedno u domu Maslina u Dubrovniku, a onda su nas razdvojili. Ti si posvojena i uza sve pokušaje nikako da te pronađem. Sada kad imaš 18 godina nitko nam ne može zabraniti da se sretnemo. Molim te, javi se svom bratu – napisao je Ante i zamolio dobre ljude za pomoć. Mnogi su odmah nudili savjete za pomoć u komentarima, a njegova je objava u manje od 24 sata podijeljena više od 2500 puta na Facebooku. Takvoj se reakciji, priznaje, ni sam nije nadao.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Dragojevića publika pamti iz prve emisije sedme sezone “Supertalenta” u kojoj je žiri pokušao očarati micanjem obrva uz glazbenu podlogu. Svoj je talent otkrio 2006. godine nakon što je čuo “Četiri godišnja doba” Antonija Vivaldija i za njega tvrdi da je jedinstven u Lijepoj Našoj. Ipak, njime nije uspio zadovoljiti žiri pa je kući otišao s četiri “iksa”.

– Važno je zabaviti publiku, a ne pobijediti – kazao je tada Dragojević. Za sebe kaže da je svestrana osoba koja, osim u svom talentu, uživa i u glazbi. Svira čak četiri instrumenta: gitaru, bisernicu, violinu i klavir, a svoje glazbeno znanje rado će prenijeti i na sestru čim im se životni putevi ponovno spoje.•