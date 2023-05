Marko Tolja dvaput je završio na policiji: 'Jednom je bilo zbog frendova'

odlazak jasmina stavrosa

Umjetničko ime dao mu je Rajko Dujmić, a njegovu majku je to pogodilo: 'Nikada me nije zvala Jasmine'

Glazbenik je svima poznat pod imenom Jasmin Stavros, no to nije ime koje su mu dali roditelji. Naime, Stavros je rođen 1. studenoga 1954. godine u Splitu pod imenom Milo Vasić. Svoju bogatu karijeru započeo je sa samo 15 godina, a albume je krenuo snimati krajem 80-ih. Sve do tada bio je Milo, dok mu Rajko Dujmić nije dao umjetničko ime koje je on odmah prihvatio.