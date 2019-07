Marko napokon otkrio pravi razlog prekida s Rasemom: 'Ja nikoga ne molim'

Marko Skelin iz Miljevaca, koji je svojim dosjetkama zabavljao gledatelje desete sezone popularne emisije 'Ljubav je na selu', ostao je upamćen kao pravi otrov za žene, piše RTL.hr.

Već prvoga dana je oduševio Milu Begić iz Brdovca. Za njim je glavu izgubila i Splićanka Ksenija Munitić koja je za nasmijanog Marka imala samo riječi hvale, no njemu je najviše srcu prirasla njegova 'zlatna djevojka' Rasema Vladetić. Njih su dvoje započeli vezu, no ona se ubrzo po završetku emisije raspala, a buran prekid slomio je Rasemino srce.

"Dobro je, ljudi me prepoznaju, zovu me svuda, hvale me da sam bio dobar. Meni nije bilo do toga da se pokazujem, ja sam si samo htio naći neku ženu da budemo zajedno", rekao je Marko za RTL.HR. No, to se nije dogodilo.

"S Rasemom sam prekinuo. S Ljubicom sam prijatelj, čujemo se povremeno. Ja nikoga ne molim i nikom se ne klanjam. Kseniju sam par puta zvao, a ona mene ne zove pa sam se prestao i ja javljati. S Milom se ne čujem otkako je otišla s moje farme. Ona je rekla nešto da sam joj se trebao ispričati, ali ne znam u čemu je bio problem. Mogla mi je reći: 'Marko nisi dobro postupio', a ne tako", kaže Skelin.

Objasnio je i što je kumovalo njegovu i Raseminu prekidu.

"Ta žena apsolutno nije bila za mene. K meni je bio došao brat iz Zagreba i htjeli smo pogledati vijesti na TV-u, a ona nam nije dala. Rekla je da ne može, da ona želi gledati film. Bilo je još puno toga, ali ovo nisam mogao prihvatiti. Ona je sve htjela na svoju ruku", rekao je Marko.

