Marko Grubnić pozirao s mamom Brankom (63), komentari ne staju: 'Predivni ste'

Modni stilist Marko Grubnić često ističe kako ima poseban i prijateljski odnos s mamom Brankom, a jučer je objavio zajedničku fotografiju. Zajedno su proslavili Božić, a Grubnić je uz fotku na kojoj je njegova mama u ružičastoj haljini, napisao i čestitku.

- Želim vam svima prekrasan i miran Božić pun ljubavi, sreće i radosti - stoji u objavi. Mnogi su u komentarima primijetili kako gospođa odlično izgleda.

Markova mama danas ima 63. godine, a sin joj je 2019. na njen 60. rođendan priredio veliku i raskošnu rođendansku zabavu te je sve pokazao na društvenim mrežama.

- Želim da ti rođendan bude sjajan poput tvog osmjeha, sladak kao što je tvoja ljubav, zabavan kao tvoj duh i prekrasan kao što si ti. Ti si kraljica mog srca i najbolja mama u cijelom svijetu. Volim te jako i zauvijek - napisao je tada.

Majka Branka je ekonomistica koja radi u državnoj firmi, dok je njegov otac Veljko umirovljenik. Marko i Branka odlučili su progovoriti o svojem odnosu i životu. Marko je za jednom prilikom za medije rekao da se nikada nije svađao s roditeljima, a njegova majka tvrdi da su ga odgajali da bude skroman. Branka je između ostalog progovorila i o svojem stilu koji mnogi komentiraju.

- Kolegice su s godinama uglavnom već navikle na moj stil, ali povremeno reagiraju na neku zanimljivu kombinaciju. Dio njih mi se divi što sam u ovim godinama na tako visokim štiklama i govore mi kako one to ne bi mogle, a mlađe su. Odgovorim im samo kako je to stvar navike, volje i želje. Na neke kolegice pak djelujem tako da si kažu - ako može ona, mogu i ja. A ima, nasreću u jednini, onih koje bi to isto htjele, ali ne mogu, pa su malo ‘zločeste’ - kazala je Markova mama i dodala da ju suprug nikada nije vidio s neurednim noktima. Priznala je da ju ne smetaju negativni komentari: - Meni to nimalo ne smeta, kao što ne smeta ni ikome tko nas zna, a dobronamjeran je kao što smo i sami. Marko ima svoj stil čak i kad je uređenje fotografija u pitanju - rekla je.

Inače, stilist se prije nekoliko mjeseci na svom Instagram profilu pohvalio da je na poklon dobio novi automobil. Objavio je snimku na kojoj skida ogromnu crvenu mašnu i povlači navlaku s automobila koji je parkiran u garaži. - Hvala Vlado na potpunom doživljaju i iznenađenju - napisao je uz snimku te dodao ''moja beba''. Potom je podijelio i fotografiju na kojoj je pozirao ispred vozila te otkrio kako se osjeća ''kao sretno dijete''. Grubnić nije otkrio o kojoj marki automobila je riječ, a ni kojim povodom je dobio dar.

