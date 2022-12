Tužna i usamljena starica s golubovima iz 'Sam u kući' imala je tešku sudbinu: Majka ju je zlostavljala i borila se s depresijom

Božićni blagdani ne mogu proći bez barem jednog od filmova iz serijala "Sam u kući", a u nastavku "Sam u kući: Izgubljen u New Yorku" Kevin (Macaulay Culkin) u New Yorku upoznaje u parku i ženu koja hrani golubove, a ona Kevinu ispriča svoju tužnu priču o tome kako živi sama i povukla se od drugih otkako ju je napustio suprug. Tu staricu s golubovima glumi irska glumica Brenda Fricker. Ova 77-godišnja glumica je dobitnica i Oscara, kojeg je 1990. godine osvojila u kategoriji najbolja sporedna uloga za film "My Left Foot" i ostvarila je brojne uloge u filmovima i serijama, ali gledatelji je najviše pamte po ovoj maloj ali značajnoj ulozi u filmu 'Sam u kući'.

Prije nego što je postala glumica, Fricker je bila pomoćnica urednika Irish Timesa, s nadom da će postati novinarka. U dobi od 19 godina postala je glumica "slučajno" i njezina karijera započela je malom ulogom u filmu "Of Human Bondage", temeljenom na romanu W. Somerseta Maughama iz 1915. godine. Također se pojavila u "Tolka Row" prvoj irskoj sapunici. Glumica je nedavno počela pisati memoare te je u jednom intervju otkrila detalje o svom privatnom životu koji nije bio nimalo jednostavan ni lagan, baš kao što je bio i život njezinog lika iz filma "Sam u kući". Prolazila je kroz period teške depresije i u razgovoru za Sunday Independent, Fricker je ispričala kako ju je majka često fizički zlostavljala i opisala je kako ju je najčešće udarala šakom u lice.

Njezin odnos s majkom bio je pun uspona i padova.

Foto: profimedia

U jednom trenutku ju je voljela, a u sljedećem bi uslijedio fizički napad. Fricker je dugo pokušavala otkriti zašto se majka tako ponaša prema njoj, bila je emocionalno ranjiva, pala je u tešku depresiju i počela se i samoozljeđivati. - Bol je bila tako nepodnošljiva, nisam mogla izdržati ni sekunde više i morala sam je nekako otpustiti. - objasnila je ovaj svoj postupak. Kada je krenula na terapije stvari su krenule malo na bolje, a prije dvije godine u jednom intervju je priznala kako su joj blagdani posebno usamljeni.

- Sad imam 75 godina i lagala bih kad bih rekla da će mi ovo biti lijep i sretan Božić jer sam stara i živim sama, a zna biti i vrlo mračno. Isključim telefon i spustim rolete. Ništa bolje nije ni za Novu godinu i tada se osjećam posebno usamljeno jer se nemam kome ni nasmiješiti ni popričati s nekim - izjavila je glumica prije dvije godine. Bila je u braku s redateljem Barryjem Daviesom od kojeg se rastala nakon devet godina braka, a razvod je zatražila zbog njegovog problema s alkoholom.

