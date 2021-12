Marko Grubnić pokazao luksuzno uređni kutak stana, pažnju su ukrali detalji od gotovo 27.000 kuna

Modni stilist Marko Grubnić (38) poznati je ljubitelj visoke mode. Svojim modnim kombinacijama često privlači pažnju, a ne štedi ni kada je u pitanju uređenje doma pa na svojim mrežama u posljednje vrijeme često objavljuje fotografije i detalje svog luksuzno uređenog doma u Zagrebu.

Njegovi brojni pratitelji tražili su stilista da napravo 'house tour' no iako im nije ispunio želju, sada je objavio još jedan dio svog novog stana. Nedavno je pohvalio se kako sa svojim psićima pomerancima uživa na slobodan dan i pritom otkrio dio svog dnevnog boravka, a pažnju je tada ukrao pokrivač i ukrasni jastuk pokrivač francuskog brenda Hermes. Jastuk kakav ima Grubnić samo u smeđoj nijansi s navlakom od vune i kašmira te hipoalergenim poliesterskim punjenjem stoji oko 5400 kn, a gotovo dvostruko skuplji je prekrivač u kombinaciji smeđe i bež boje također od vune i kašmira koji stoji nešto više od 10 tisuća kuna.

Foto: Screenshot

Marko je sada pokazao još jedan kutak doma, a pratitelje su oduševili detalji luksuznih modnih brendova. Stolić je uredio s popularnom YSL knjigom koja u online trgovini stoji oko 530 kuna (60 funti) i crvenom, mini Lady Dior torbicom koju je Marko iskoristio kao ukras, a koja na službenoj stranici brenda stoji oko 26 tisuća kuna (3500 eura).

Grubnić zbog svojih fotografija i priča na društvenim mrežama često dobiva negativne i osuđujuće komentare, ali na njih se ne obazire.

– Moje fotografije i moj profil su moje umjetničko djelo čijem sam stilu i estetici vjeran od prvog dana korištenja te mreže. Unatoč raznim prozivkama i “aferama”, to je moja estetika i ja tako vidim svijet. I to je moje pravo. Pri tome nikoga ne ugrožavam, nitko ne plaća pretplatu na moj profil niti plaća porez pa da me ima pravo prozivati – rekao je nedavno Marko u intervjuu za Večernji list.

VIDEO Gledatelji napali Maju Šuput zbog haljine: 'Ovo je van svake pameti! Pa ovu emisiju gledaju i djeca