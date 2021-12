Ivica Kostelić podijelio rijetku fotografiju sa svojim blizankama i raznježio pratitelje

Najbolji hrvatski skijaš svih vremena Ivica Kostelić (42) na Facebooku je podijelio rijetku obiteljsku fotografiju sa svojim blizankama Katom i Janom.

Ivica i blizanke snimljene su u šetnji s leđa, a ponosni tata drži ih za ruke dok prelaze most. Fotografija je vrlo brzo skupila gotovo 4000 lajkova i puno oduševljenih komentara.

"Preslatke ljepotice", "To Ivica. Dobrota tvoja i bogatstvo, tvoja djeca", "Cure male. Guštaj", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Ivica i supruga Elin imaju četvero djece - šestgodišnjeg Ivana i četverogodišnjeg Leona, a blizanke su se rodile dan prije velikog potresa koji je lani pogodio Zagreb.

– Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje. Tim više što sa suprugine strane, a kažu da blizanci dolaze po ženinoj genetskoj liniji, blizanaca nije bilo. Barem koliko ona zna. Među Kostelićima ih je bilo – ispričao nam je Ivica nedugo prije rođenja blizanki. S djecom su Kostelići često u prirodi i uživaju u Kloštar Ivaniću u kojem žive.

– Sa sinovima sam često u prirodi. Ovdje gdje živimo, u Soboćanima kod Kloštar Ivanića, imamo šumu pa često odemo u nju. Pričam sinovima o životinjama i biljkama i raduje me što je njima to jako zanimljivo. Jedan od razloga što smo Elin i ja odlučili živjeti na selu jest i taj da djeca budu više u kontaktu s prirodom. Idilično je na selu. Mi imamo taj blagoslov da to možemo reći jer ne mora svaki život na selu biti idiličan – rekao nam je Ivica.

