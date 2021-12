Natjecatelj talent showa (30) preminuo od koronavirusa: Nije htio otići u bolnicu, tvrdio je da samo treba odmor

Bivši natjecatelj talent showa America's Got Talent Jay Jay Phillips (30) preminuo je nakon borbe s koronavirusom, potvrdio je njegov bend Mettal Maffia na svom službenom Instagram profilu.„U velikoj tuzi obavještavamo vas da je naš član benda, brat i prijatelj Jay Jay preminuo. Još uvijek ne osjećamo da se to stvarno dogodilo i dali bismo sve da to možemo promijeniti. Molimo vas da poštujete njegovu obitelj i naše želje da si uzmemo vremena i tugujemo. Nedostaješ nam brate, svake sekunde, svake minute i svakog dana. Hvala ti što si nas naučio da se malo više smijemo“, napisali su članovi benda na ovoj društvenoj mreži te dodali da žele da svira u raju.

Njegova obitelj rekla je da je koronavirus imao tijekom praznika Dana zahvalnosti te da je bio sam kod kuće. Obitelj i prijatelji provjeravali su kako je, a njegovo se zdravstveno stanje pogoršalo dan prije praznika. Njegovi najbliži savjetovali su mu da ode u bolnicu, no on je tvrdio da samo treba odmor. Njegova majka i djevojka došle su ga posjetiti na Dan zahvalnosti te ga zatekle mrtvog u njegovu domu. Phillips nije bio cijepljen, a prije nego se zarazio najbližima je otkrio da se planira cijepiti. Inače, bivši natjecatelj talent showa nije život sam već s ocem, koje je trenutno na respiratoru.

Pojasnimo, Jay Jay je sudjelovao u četvrtoj sezoni talent showa gdje je za svoj nastup dobio crveni gumb od članice žirija Heidi Klum, dok je publika bila oduševljena njegovim nastupom. Phillips se ponovno prijavio i u 12. sezoni, a tada je ispao malo prije polufinala. Inače, u showu se predstavio svirajući klavijature, a publika ga pamti i po njegovoj ljubavi prema heavy metal glazbi.

