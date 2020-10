Marko Grubnić objavio novu fotku, a pažnju privukao detalj za koji su neki spremni izdvojiti 26.000 kn

Stilist Marko Grubnić često privlači pozornost svojim modnim odabirom, a mnogi su pohvalili njegovu posljednju fotku na Instagramu. Marko je naime, pozirao sa šeširom i u kožnoj jakni, a preko ramena je prebacio plavu Chanelovu torbicu.

- Volim reći da je jesen vrijeme za kožne krpice. Pozdrav, listopade - napsisao je Marko.

Brojne žene komentirale su torbicu na Instagramu tvrdeći da bi i one željele imati istu. Inače, ovakva torbica luksuznog brenda može postići cijenu i do 26.000 kuna.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marko je početkom godine iznenadio javnost najavom kako se namjerava oženiti. Budući da je vjenčanje bilo najavljeno u inozemstvu, korona mu je malo poremetila planove, pa je morao pomaknuti datum. Za In Magazin je najavio i kako bi vjenčanje trebalo izgledati. Nakon što je objavio sretne vijesti početkom srpnja, među prvima mu se javila Maja Šuput, a uz nju Sonja Kovač, Matija Vuica i druge poznate osobe. Grubnić je na Instagramu objavio fotografiju zaručničkog prstena optočenog smaragdima i dijamntima, a pozirao je uz stol prepun crvenih ruža, te je nazdravio šampanjcem. - Samo je jedna sreća u životu. Voljeti i biti voljen. Rekao sam da. To je više od ljubavi - napisao je Marko pokraj fotografije.

- Ja sebe vidim, ne znam da li baš u bijelom, ali u jako svijetlom, jako prozračnom, neformalnom. Već sam rekao da neću imati odijelo i leptir-mašnu. Vrlo vjerojatno ne, jer je to nekako naša želja da vjenčanje bude opušteno i da ga pamtimo cijeli život. Ne želim pamtiti da me žuljala cipela. Sve će biti svijetlo, bijelo i nadam se samo tirkizno more. To je to - kazao je Grubnić koji je odmah dobio brojne čestitke prijatelja.