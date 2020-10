Splitska vampirica zgrozila kandidate: 'Nakon prvog razvoda počela sam izlaziti u svingerske klubove'

Olja Einfalt Mihovilović, koja se u RTL-ovom showu 'Večera za 5 na selu' predstavila kao splitska Vampirica, iz dana u dan privlači sve više pozornosti što osebujnim stilom što detaljima iz privatnog života kojima na dnevnoj bazi časti ostale sudionike ovotjedne 'Večere za 5'.

Otkrila je tako i kako iza sebe ima dva propala braka, od kojih je jedan bio dogovoren. - Moj brak je puknuo jer, taj brak je bio namješten, i mi smo onda počeli izlaziti u svingerske klubove - izjavila je Olja i izazvala zgražanje nekih kandidata. Dok Tomo nije znao što su to svingerski klubovi, Miranda i Krasna komentirale su kako je njezina izjava bila neprimjerena.

- Nije baš to trebala reći na televiziji. To je bilo bez veze. Trabunjala je - kazale su. No, njihova mišljanja očito ne brinu Olju koja je jednom prilikom svima otkrila i još jednu crticu iz privatnog života, a to je da ne nosi donje rublje. Njezino pojavljivanje izazvalo je burne reakcije, a neki od gledatelja na društvenim su mrežama otvoreno izrazili svoje nezadovoljstvo.

Foto: Instagram

- Nije joj mjesto u takvoj emisiji, nije to kazalište. Neka glumi u nekoj predstavi, a ne u Večeri za 5. Na kraju ima više bodova nego neki normalni ljudi koji spreme dobru večeru - komentari su.

Inače, nedavno je otkriveno i da se Olja s prije pet godina se s pokojnim suprugom našla na optuženičkoj klupi zbog gospodarskih malverzacija od 17,5 milijuna kuna.Optužnica Olju tereti u šest točaka, u prvoj se vampiricu iz Splita tereti da je od siječnja do prosinca 2009. godine, kao član firme "Kasteli d.o.o.", kako bi sebi pribavili veliku nepripadnu imovinsku korist, uzimala novac s računa firme iako je znala da su blokirani. Ona i suprug oštetili su firmu jer su milijun i 121 tisuću kuna zadržali za sebe, a dijelom novca platili su dobavljače. Tereti ih se i da su u poslovnim knjigama neistinito prikazali jedan račun iz 2008. godine za isporuku robe do koje nikada nije došlo.

Zatim im se na teret stavlja kako su želeći državi uskratiti porezna davanja, u poslovnim knjigama i prijavama PDV-a prikazali manju vrijednost robe isporučene tvrtki "Similis d.o.o.". Umanjili su tako osnovicu za obračun PDV-a za više od milijun i 242 tisuće kuna i državu su u konačnici oštetili za nešto više od 489 tisuća kuna neplaćenih poreza. Ni tu nije bio kraj gospodarskim malverzacijama koje se nastavljaju i u 2009. i u 2010. godini kada im je firma bila pred stečajem, ali bračni par Mihovilović nije prikazao potraživanja koja iznose više od šest milijuna i 700 tisuća kuna prema domaćim kupcima i gotovo pet milijuna kuna prema inozemnim kupcima, navodi Slobodna Dalmacija. Oštetili su stečajne vjerovnike za više od 11 milijuna i 630 tisuća kuna, a knjigovodstvenu dokumentaciju su sakrili i nisu je predali stečajnoj upraviteljici. Županijsko državno odvjetništvo Olji na teret stavlja i da je oštetila tvrtku "Mercator-H d.o.o." za više od dva milijuna i 350 tisuća kuna, prenosi Slobodna Dalmacija.