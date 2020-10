Doris Pinčić nakon pada s motora javila se iz bolnice: 'Dobro jutro'

Vesela i nasmijana voditeljica Doris Pinčić koja uveseljava gledatelje vođenjem najdugovječnije HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" nedavno je zabrinula pratitelje jer su njena koljena bila puna neobjašnjivih modrica. Nekoliko dana poslije toga iznenadila je fotografijom na kojoj joj je ruka mobilizirana.

Kasnije se doznalo kako je modrice, ali i ozljeđenu ruku, zaradila nakon pada s motora tijekom snimanja emisije u vlastitoj produkciji. Tada je poručila svojim obožavateljima sljedeće: "Hvala svima na brizi, malo sam pala na snimanju, ali sve je u redu."

Foto: HRT screenshoot

Naime, prije toga voditeljica je snimala na Ižu novi video za svoj projekt "Kuhinja babe Eve" i podijelila je fotografiju na kojoj vozi motor marke Tomos i ubrzo je napisala na Instagramu i ovu rečenicu: "'Padovi su prirodan dio života, karakter je ono kako reagiraš na njih', rekao je netko puno pametniji od mene, ne znam tko, ali kupujem."

Jučer je objavila fotografiju na Instagram priči iz jedne zagrebačke poliklinike te zaželjela pratiteljima dobro jutro. Na istoj slici, ruka joj je i dalje imobilizirana.

Foto: Instagram

Nedavno je jednom pratitelju odvratila u raspravi ispod jedne fotografije na svom profilu gdje je rekla: "Od danas #dobrojutrohrvatska s vama od 6.30 h. Ali.. Prvo doručak dok traju vijesti", napisala je Pinčić, a onda je uslijedio i komentar nezadovoljnog pratitelja.

"Ljudi u tvornicama rade od 6 h pa tko ih pita... Sad ćete vidjeti što je buđenje sa zorom!", poručio joj je. "Di je točno pisalo da se netko žali? Istaknite mi taj dio molim vas", uzvratila je Doris. Pratitelj se potom pravdao i priznao kako ipak nije na njezinom profilu vidio da se žali na radno vrijeme, a voditeljica mu ni na to nije ostala dužna. "Onda vas molim da kod mene ne komentirate kao da sam ja to rekla jer se na svoj posao nikad nisam žalila, samo smo obavijestili one koji nas prate da smo u nešto ranijem terminu. Na portalima radite što hoćete", poručila mu je voditeljica.