Markantni predstavnik Italije na Euroviziji prošetao s dvije zastave

Veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije 2023. je počelo, a prvo je izvedena prošlogodišnja pobjednička pjesma 'Stefania' ukrajinske grupe Kalus Orchestra. Pjesma je dobila novu dimenziju uz hip-hop dionicu na engleskom. Veliko iznenađenje bilo je pojavljivanje princeze od Walesa Kate Middleton koja je svirala klavir.

Nakon toga održan je mimohod zastava u kojem smo luli i neke britanske klasike, ali i izvedbe uživo GO_A, Jamala, Tina Karol i Verka Serducha. Predstavnici zemalja prošetali su pozornicom noseći zastave svojih zemalja, a posebno se istaknuo predstavnik Italije Marco Mengoni koji je prošetao s dvije zastave: zastavom Italije te duginom zastavom koja simbolizira LGBT zajednicu.

Foto: HRT screenshot

Inače, predstavnik Italije nastupa 11. po redu, te će izvesti pjesmu 'Due Vite'. Marco je na Eurovizije došao nakon pobjede na Sanremu, a ovo mu nije prvi eurovizijski nastup. Naime, on je na ovom natjecanju nastupio već 2013. godine i to s pjesmom "L‘Essenzio" (The Essential) i da se plasirao na sedmo mjesto. Prije toga je 2009. godine ostvario uspjeh pobjedom na talijanskom X-faktoru, a godinu kasnije MTV ga je proglasio najboljim europskim izvođačem te godine.

Markantni glazbenik koji je privukao mnogo pogleda rijetko govori o svom privatnom životu i ljubavnom životu. Jedino je poznato da se bori s vrlo delikatnom bolešću - dismorfijom.

Tjelesnom dismorfijom je ozbiljan psihički poremećaj koji karakterizira doživljaj oboljele osobe da su dijelovi njenog tijela deformirani, neatraktivni, ružni, čak i odvratni, dok je nedostatak o kome je zapravo riječ - jedva vidljiv ili čak i ne postoji. Iako svoj ljubavni život drži daleko od očiju javnosti, priča se da je u vezi s talijanskim reperom Alesandrom Mahmudom, ali on to nikada nije potvrdio, a niti demantirao.

Dodajmo da naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa pretposljednji. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25.

VIDEO Let 3 dobili poklone pred finale