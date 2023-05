UŽIVO Uskoro počinje finale Eurovizije, Let 3 nastupaju pretposljednji

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25.

Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija. Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Većina priprema za večerašnji glazbeni spektakl je odrađena, a i obožavatelji ovog događaja već su izabrali svoje favorite. To su pokazali i na kladionicama gdje letovci i njihova pjesma 'Mama ŠČ' zauzimaju visoko 11. mjesto. Na prvom mjestu nalazi se predstavnica Švedske Loreen s pjesmom 'Tattoo', a slijedi je Finski predstavnik Kaarija s pjesmom 'Cha cha cha'.

No, pobjednika će, kao i svake godine, odabrati članovi stručnih žirija i publika svojim bodovima i pozivima i poruka, a ono što jest drugačije ove godine su neka pravila glasovanja. Naime, Eurovizija a se ove godine 'otvorila' prema cijelom svijetu te mogu glasovati i zemlje koje ne sudjeluju. Oni koji gledaju u državama koje ne sudjeluju mogu glasovati samo na stranici www.esc.vote ili putem linka preko službene aplikacije. Deset pjesama koje prikupe najviše glasova ‘ostatka svijeta’ dobit će bodove od 1-12 te glasovi ‘ostatka svijeta’ vrijede kao glasovi jedne države.

Finale Eurovizije, kao i dva polufinala, vode britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima se pridružuje i poznati voditelj Graham Norton (59), kojeg znamo po njegovom talk showu.

Waddingham koja je poznata po ulogama u serijama 'Game of Thrones' i 'Sex Education' kazala je kako joj je ovo velika čast, a s time se složila i Dixon koju su gledatelji mogli vidjeti u showu 'Britain's' got Talent' kao članicu žirija. Ukrajinska glazbenica treća je voditeljica, a inače je pjevačica alternativnog benda The Hardkiss.

Inače, Norton će tijekom finalne večeri biti i u ulozi komentatora i to s glumicom i komičarkom Mel Giedroyc.

TIJEK VEČERI:

20:45 Prije početka finala ispred dvorane okupilo se i puno hrvatskih fanova

13.05.2023., Liverpool, Engleska - Atmosfera ispred M&S Bank Arene uoci Finalne veceri Eurosonga. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

VIDEO: Let 3 nastupili u noćnom klubu u Liverpoolu i izazvali potpuni delirij