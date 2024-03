Mario završio na posljednjem mjestu! Padale salve kritika: 'Predjelo i desert nisu po mom ukusu'

Inženjer prometa i bajker Mario Švaganović ugostio je protukandidate četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je svega 33 boda. Stroga ekipa nije bila oduševljena pa je trenutačno Mario posljednji u ukupnom poretku.

Desetku je domaćinu dao Toca, a Karmela i Martina dale su Ivanu osmice. "Glavno jelo neslano, a u desertu ne volim sir nikako", komentirala je Martina. "Predjelo i desert nisu po mom ukusu, a ni lokacija večere", zaključio je Ivan i otkrio sedmicu!

Pripravu večere u bajkerskom klubu Mario je započeo glavnim jelom nazvanim 'U kotliću kraj Save'. "Grah, čobanac...", pretpostavio je Ivan, a složio se i Toca. Junetinu i teletinu s gljivama napravio je domaćin kao slasni gulaš za ekipu, a poslužio je uz to i lovačku štrucu kao prilog slasnom mesu iz kotlića. Uslijedila je priprava deserta 'Zagonetni slojevi s cvebama'. "Mario ima zanimljive nazive", komentirao je Ivan. Ekipu je Mario dobrano zbunio, a uskoro je pred kamerama otkrio da će raditi nešto slično slavonskoj štrudli. Za kraj, bajker se prihvatio predjela 'Balancane iz rerne'. "Iz rerne, ali balankana, to mi nije jasno što je to", zbunio se Toca. Ni cure nisu znale što je balancana, iza koje se skrio patlidžan, kojeg je Mario spravio u pećnici za predjelo.

Ubrzo se domaćin prihvatio pripreme za dolazak gostiju i posluživanje aperitiva. Ponudio je ekipi domaće rakije svog prijatelja Raše - marelica, šljiva, jabuka i višnjevac bili su dio raznolike Marijeve ponude aperitiva. "Bio je opušten, vedar kao i dosad", komentirao je doček Ivan. "Rakija je odlična, šljiva, ali prva klasa", dodao je Toca. "Marelica mi je bila malo jaka", zaključila je Martina o aperitivu.

Ekipu je potom Mario otpratio na predjelo - 'Balancanu iz rerne'. Patlidžan sa šalšom, šunkom i mortadelom zbunio je ekipu, no tanjur im se izgledom jako svidio. "Okus je bio super, svidjelo mi se sve što je stavio na patlidžan i poklapalo se jedno s drugim", komentirala je Karmela. Ivana se nije dojmilo nimalo, a Martini se nije svidio patlidžan jer je bio gorak.

Uslijedio je gulaš s teletinom, junetinom i gljivama te lovačkom štrucom. "Izgledalo je lijepo, no možda nedovoljno ukrašeno", komentirala je Karmela izgled glavnog jela. "Prenatrpano, prenakrcano na hrpu", dodao je Ivan. "Lijepo je izgledalo", ocijenila je, s druge strane, Martina. "Meso je bilo prekuhano i nedostajalo je soli. Gljive se nisu uklapale", komentirala je, pak, okus glavnog jela. Toci se jako svidjelo, a i Ivan se složio da je okusom glavno jelo bilo jako ukusno.

Desert je posljednje jelo koje je stiglo pred ekipu. "Iskreno, to je desert koji možeš napraviti svaki dan. Pite sa sirom ne volim", komentirala je Martina, a složio se i Ivan - radi se o prosječnom desertu. Ni Karmela ne voli deserte sa sirom pa je jela tek toliko da joj, kaže, domaćin ne zamjeri. Nije Mario ništa zamjerio, već je ekipi udijelio prigodne poklone, a potom doveo i harmonikaša da ekipi zasvira za dobro raspoloženje.

