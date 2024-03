Alen iz 'Braka na prvu' objavio novi video s Renatom: 'Možda nas eksperti nisu spojili...'

Alen Vlahović (28) objavio je novi video u kojem uživa u društvu Renate. - Možda nas eksperti nisu spojili... - piše na videu u kojem se vidi kako oboje uživaju u zajedničkom društvu u jednom restoranu. No, to nije prvi zajednički video. Tjedan dana prije objavio je video kako on i Renata šetaju, a video ima više od 145 tisuća pregleda.

Oboje se nalaze u showu "Brak na prvu" u kojem su eksperti spojili radijskog voditelja s medicinskom sestrom Anom Jakuš (27). Alen je, prilikom vjenčanja u showu, bio nervozan čekajući mladenku Anu, no najbitnije mu je bilo da su mama, prijatelji i obitelj uz njega. Ana je bila nervozna, ali joj se mladoženja svidio na prvu.

– Vidim da je visok, crn, huh! Onda mi se okrenuo i nasmijao – komentirala je Ana, no Alen nije imao tako pozitivne komentare. – Šok, šok, definitivno šok i samo šok – komentirao je Alen nakon što je vidio Anu.

U zadatku koji su kandidatima dali eksperti, Alen je kao najprivlačniju djevojku stavio Renatu jer mu je izazovna, ima lijep pogled i usne. Na drugo mjesto stavio je Nikolinu jer vodi brigu o sebi i ulaže u svoj izgled. Nakon toga slijedile su Tina, Klara i na kraju Tamara.

- Nije me iznenadio nimalo jer sam dobila dojam da voli žene koje su više radile na sebi i vole se pokazivati - rekla je Ana i opet se vratila na staro razmišljanje da je Alen površan, a on je rekao kako je i s dečkima komentirao kako bi se Josip i on trebali zamijeniti.

Ana je kao najprivlačnijeg kandidata odabrala Josipa, što je iznenadilo Alena jer je očekivao Tiaga. Zatim Tiaga, Antona, Lovru i na kraju Filipa. - Ne bih se zagledala u njega, previše je napucan, a još kad progovori… - rekla je Ana i dodala kako je najviše odbija to što nema poštovanja prema ženama.

Renata Dojčinović (30) udala se za Josipa Krolu (39), a oni su kliknuli na prvu. Tijekom zajedničkog fotografiranja Josip je komentirao da svi vide kemiju među njima, a Renata da je njezin suprug opušta zbog vesele energije. Kad su popričali nasamo, Renata mu je otkrila da joj je strast pjevanje te da joj je teško naći posao u novinarskoj struci.

Josip se mogao s tim poistovjetiti jer njemu je strast treniranje, a struka pravo. - Kao par imamo puno potencijala i s vremenom to treba samo nadograditi, puno komunicirati i dati jedno drugome sve što možemo - rekao je Josip, koji je spomenuo bivšu suprugu i dijete, što je malo iznenadilo Renatu. Josip se odmah pohvalio da neće naći boljeg oca od njega, a Renatu se dojmilo što Josip lijepo priča o bivšoj supruzi i djetetu.

