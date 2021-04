Mario Mlinarić: Supruga i ja naše klince od najmlađe dobi usmjeravamo prema zdravom životu

Unaprijediti životne navike koje utječu na naše zdravlje i raspoloženje cilj je rubrike “Zdrav život postaje navika” koju u sklopu IN magazina na Novoj TV vodi Mario Mlinarić koji nam objašnjava kakav je koncept same rubrike.

– Rubrika “Zdrav život postaje navika” zamišljena je kao zabavan i edukativan “feel good” format iz kojeg svatko može nešto naučiti te se napuniti dobrim osjećajima. Želja mi je kroz igru i zabavu djeci i mladima približiti zdrav život. Sadržaj je tako usmjeren na sport, prehranu i zdravlje, kojima se bavim u svom profesionalnom i privatnom životu – tako je koncept rubrike zapravo preslika mog pogleda na život u cijelosti. Moje pomagačice sportašice Nika i Karla i ja proputovat ćemo i upoznati ljepote i znamenitosti Hrvatske, trenirati i s gledateljima podijeliti neke savjete o prehrani, tjelovježbi i zdravim navikama općenito – govori nam Mario o konceptu. U emisiji će mu se pridružiti i brojni poznati sportaši s kojima je dosad imao priliku surađivati i nada se kako će uspjesi i dostignuća njegovih gostiju biti poticaj gledateljima da prigrle zdrave navike.

– Gosti rubrike, osim sportaša s kojima sam radio, bit će i ostali vrhunski sportaši i treneri koji su postigli vrhunske rezultate na svom području. Tako će gledatelji iz prve ruke moći čuti njihove savjete, možda i tajne njihova uspjeha. Vjerujem da će to biti dodatan poticaj i motivacija gledateljima na putu prema zdravim navikama. Profesionalnim sportašima, ali i rekreativcima na putu do cilja potrebna je disciplina. Ona je most između želje i ostvarenja privatnog, poslovnog, sportskog i životnog uspjeha općenito – kaže Mlinarić. Nadamo se da će minute njegove rubrike biti poticaj svima, a pogotovo onima koji imaju problema s viškom kilograma. Naime, pretilost je sve veći problem kod mladih pa pitamo Mlinarića za savjet kako to promijeniti.

– Pretilost se javlja u sve ranijoj životnoj dobi te donosi dugoročne posljedice na zdravlje djece i mladih, a činjenica je kako pretilost nije stanje koje će dijete jednostavno prerasti, već oko 80% pretile djece ostaje pretilo i u odrasloj dobi. Ključ je zapravo u stjecanju zdravih navika od najranije dobi i vjerujem da se na tom području može i mora puno napraviti. Imperativ je pridati dovoljnu važnost prevenciji nastanka pretilosti, a u tome ključnu ulogu ima edukacija, i to od predškolske dobi. Potrebno je educirati djecu, roditelje i javnost o tjelovježbi, prehrani, sportu i zdravlju općenito. Ključnu ulogu ovdje ima škola, ali i roditelji koji djeci moraju biti primjer. Cilj nam treba biti djeci i mladima povećati svijest o važnosti zdravog života jer će oni izrasti u zdrave, kvalitetne i sretne ljude, a ako svojoj djeci želimo samo najbolje, naš je zadatak da to i učinimo – objašnjava nam pa ga pitamo kako je on usadio svojim klincima zdrave navike i dopušta li im da jedu nezdravu hranu koja je djeci zanimljivija od zdravih varijanti. – Sretan sam što moja djeca odmalena pokazuju veliku ljubav prema sportu, a interes za sport i odabir sporta kojim se žele baviti zapravo je došao samoinicijativno s njihove strane. Supruga i ja od najmlađe dobi naše klince usmjeravamo na razvijanje zdravih navika. Djeca, uostalom, najbolje uče primjerom, a kako supruga i ja oboje zdravo živimo, mislim da je to došlo nekako prirodno – kaže ovaj magistar kineziologije, profesor tjelesne i zdravstvene kulture te stručni suradnik na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i ambasador Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Mario na stranici Trening.com nudi besplatne treninge, plan prehrane i motivaciju, a o reakcijama korisnika i drugim informacijama vezanim za ovaj program kaže nam: Stranica Trening.com zamišljena je kao mjesto na kojem zdravlje, zadovoljstvo i osobni napredak dolaze u prvi plan. Objedinjuje sve ono na čemu sam sa svojim MM timom radio niz godina i svakome nudi priliku da besplatno krene na put prema zdravim navikama ili da na njemu ostane. Stranica je zamišljena kao savršen spoj zdravlja i pozitivne energije na jednom mjestu, a vjerujem da je, s obzirom na reakcije, to zaista i postala. Reakcije su za sada fantastične, a korisnici mi svakodnevno javljaju svoj napredak, rezultate, pitanja… To me zaista raduje, lijepo je znati da si nekome pomogao.

U očuvanju zdravlja, kako fizičkog tako i psihičkog, u ovim pandemijskim vremenima Mariju je, naravno, najviše pomagala redovita fizička aktivnost, a otkriva nam i koja su njegova sveta pravila za zdrav i sretan život. – Mislim da svatko treba pronaći nešto što ga ispunjava i stremiti ka tome. Odrediti prioritete među kojima, na prvome mjestu, treba biti zdravlje i svakoga dana učiniti nešto za sebe. Osobno puno vremena provodim sa svojom obitelji i to je ono što me najviše ispunjava. Uz to, uvijek sam u pokretu, hodam, trčim, boravim u prirodi i treniram. Okružen sam dobrim i dragim ljudima, aktivno se brinem o svome zdravlju i svakoga dana težim biti bolja verzija sebe i živjeti punim plućima – to je moj osobni recept za zdrav i sretan život.

Mario problema s kilogramima nikada nije imao jer je odmalena zaljubljenik u sport i zahvaljujući sportu u ranoj dobi naučio je lekciju o disciplini, predanosti i strasti. – Bavljenje sportom pruža poseban osjećaj pripadnosti, zajedništva i prijateljstva – kaže Mario i objašnjava nam u čemu ljudi najviše griješe kod skidanja viška kilograma i zašto ne postižu rezultate.

– Česta je greška preskakanje obroka i izgladnjivanje, tu su i izgovori koji vode do odustajanja, a ono ne smije biti opcija. Rezultati ne dolaze preko noći, a za njih je važno uložiti dovoljno truda. Forma i kondicija, kao i uspjeh općenito, stječu se upornim i ustrajnim radom. Svakodnevnu tjelovježbu treba upariti s pravilnom zdravom i uravnoteženom prehranom jer je ona druga polovica zdravlja. Kada smo dosljedni u svakodnevnom treniranju i zdravoj prehrani, na sigurnom smo putu da uspijemo – odgovara nam.

Sport je dio njegova života od malih nogu, ali to ne znači da si Mario ponekad ne priušti i odmor od aktivnosti i poneku poslasticu.

– Potrebno je svojem tijelu pružiti zasluženi odmor, opustiti se i nagraditi za uložen trud. Ništa si ne treba strogo braniti, važno je uživati u životu pa tako i u hrani, pogotovo kada nam je prehrana zdrava i uravnotežena. Naravno da si priuštim poneku poslasticu, ali onda je i potrošim na treningu. Važno je voditi računa o omjeru unosa i potrošnje i ne pretjerivati – upozorava Mario. Sa suprugom je obiteljsko gnijezdo stvorio u njezinu gradu Opatiji za koju kaže da je njihova oaza mira koja na dohvat ruke nudi more i šume i sve što im je potrebno za zdrav i sretan život.

Za kraj pitamo Marija što bi savjetovao svima koji se muče s viškom kilograma i nikako se ne uspijevaju pokrenuti.

– Ne mogu ne postoji. Sve je u glavi. Prvi korak prema cilju jest “odlučiti da ću uspjeti”. Kada imamo jasno definiran cilj i ustrajemo na putu prema njemu, rezultati će sigurno doći. Shvatite da vježbate zbog sebe i zbog svog zdravlja, da je vaš život vrijedan i najvažnije – u vašim je rukama. Glavni motiv neka vam bude želja za kvalitetnijim i boljim životom.

