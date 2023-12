Mario Mamić se oglasio nakon razvoda od supruge Tije: Obitelj nam je ispred svega

Nakon šest godina braka Tia i Mario Mamić više ne žive na istoj adresi te su se odlučili rastati. Potvrdili su tu informaciju prošli tjedan i njihovi odvjetnici. - Gospodin i gospođa Mamić, bez obzira na odluku da razvedu svoj brak, ostaju u prijateljskim odnosima. S obzirom na višegodišnji zajednički život i bliske odnose između njihove djece, odlučni su te odnose i dalje podržavati i štititi. Zbog toga se nadaju da će javnost i mediji poštovati njihovu želju da zaštite svoju privatnost u ovom osjetljivom razdoblju - pisalo je u priopćenju odvjetnice Nataše Pećarević u ime Tije Mamić te odvjetnika Ivana Stanića i Nikole Mandića u Marijevo ime, koje je prenio magazin Story, a za isti medij oglasio se sada i Mario Mamić te potvrdio kako se on i Tia razvode.

- Istina je, Tia i ja se sporazumno razvodimo. I dalje nam je prioritet sreća naše djece i ovim putem učinit ćemo sve da zaštitimo njihovu privatnost. Nas dvoje i dalje ćemo graditi dobar odnos kakav i priliči roditeljima kojima je obitelj ispred svega - rekao je za Story Mario Mamić, nogometni menadžer i sin Zdravka Mamića. Tiji i Mariju ovo je drugi bračni krah i iza sebe već imaju jedan brak. Tia je tako bila u braku s košarkašem Chrisom Warrenom s kojim ima sina Dominica, dok je Mario bio u braku s bivšom voditeljicom Monikom Kravić s kojom ima dva sina Josipa i Jakova.

Tia i Mario vjenčali su se nakon samo godinu dana veze, a upoznali su se na osunčanom Pagu. Da nije riječ samo o kratkotrajnoj romansi, svima su dali do znanja kada su Novu godinu dočekali zajedno na romantičnom putovanju u Dubaiju. - Kad smo se upoznali, ja sam radila na jednom projektu, i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto - to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to – to - kazala je Tia u intervju koji je jednom prilikom dala za RTL Exkluziv.

U listopadu 2017. par se vjenčao uz stotinjak uzvanika u zagrebačkom hotelu Westin. Kumovi su im bili Marko Vjetrović, glasnogovornik nogometnog kluba Partizan i njegova supruga Višnja. Na njihovu vjenčanju koje je svojedobno i proglašeno vjenčanjem godine, zabavljala ih je srpska folk pjevačica Rada Manojlović. Među uzvanicima su se pojavili i nogometaš Mateo Kovačić i supruga poduzetnica Izabel Kovačić.