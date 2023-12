Biste li ovo isprobali? Danijela Dvornik pokazala svoj neobičan bor koji je okitila za Božić

Supruga pokojnog legendarnog splitskog glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik (56) na društvenoj mreži Instagram često dijeli trenutke iz privatnog života. Ovaj put je na Instagramu gdje je prati više od 100.000 ljudi pokazala kako je ukrasila bor. Naime, Dvornik za ovu godinu je odlučila napraviti nešto malo kreativnije. Umjesto klasične božićne jelke Dvornik je nekoliko grana posložila u oblik trokuta, a sve je ukrasila raznim malenim detaljima i lampicama.

Uz fotku je samo kratko napisala 'Moj bor'.

Foto: Instagram

Nedavno se javila iz kišnog Splita te je otkrila kako provodi vrijeme s kćeri Ellom i unučicama Balie i Lumi. Priznala je i da se ne veseli pretjerano božićnom shoppingu. - Vrijeme je kako i doliči ovom kalendaru, hladno, sivo i kišovito. Zadnjih dana je tako uglavnom osim jednog sunčanog jutra kojeg smo proveli vanka. Ostale dane smo bili u kući i u igraonicama. Danas odlaze, a ja ću ostati još koji dan u Splitu, obaviti još neke obaveze i onda se jedva čekam vratiti otoku, miru i tišini. Još nije ni počela prava blagdanska groznica, a meni je već dosta. Ne pripadam u onu 'klasičnu ženu' koja pohodi s najvećim uzbuđenjem šoping centre, vise pripadam u onu kojoj se vrti u glavi od dućana, gužve i izbora, pa zato najčešće ne kupim ništa. Svaki dućan mi izgleda isto… i oduzima veliki dio vremena, a ne izaziva senzaciju u glavi. Najdraže mi je trenutno, biti u pidžami - priznala je.

Ranije je podijelila kako izgleda njezin idealan doručak. U opisu fotografije detaljno je opisala sastojke obroka s kojim započinje dan.

- Doručak: 2 dcl bademovog mlijeka, 30 g rižinog griza, 100 g mandarina, 15 g oraha i malo cimeta - napisala je Danijela Dvornik. Inače, ova Dalmatinka posljednjih je nekoliko godina izgubila popriličan broj kilograma, o čemu često piše i na društvenim mrežama. Dijeli savjete kako trenirati, koje vježbe odabrati te kako se hraniti. Svojedobno je za Story otkrila kako je smršavjela.

- Budimo iskreni, nisam ja bila toliko debela, samo sam bila lošeg sastava i rasporeda. Kad se ne krećeš, ne vježbaš onda stvaraš naslage, kad još dodamo i ono ‘baš me briga’ i stres koji sam u nekom periodu imala, zaboraviš na sebe. Nakon smrti Dina, odlučila sam se svakim atomom boriti da se vratim u svoju normalu, psihički i fizički. To mi je bilo od esencijalne važnosti. Ja sam inače kao mlada bila vrlo aktivna, plivala sam, skakala u vodu, plesala, aktivno planinarila. To mi je u krvi. I eto, vježbam već 12 godina, zadnjih nekoliko, vrlo intenzivno. Pazim što i kada jedem i pazim na količine. Od vježbanja i dijete tri mjeseca prije ljeta, nema ništa. Sve se vrati - kazala je te otkrila kako inače izgleda njezin jelovnik.

- Ugljikohidrate jedem ujutro (jogurt,kefir,zobene pahuljice,chia sjemenke s bobičastim voćem, orašasti plodovi, doslovno sedam komada), proteini su iz povrća i grahorica, ribe i piletine, posnog sira i jaja, dosta salata, povratnih juha. Tjestenina i riža su integralni, kruh je proteinski koji sama pečem. Volim ponekad pojesti meso, ali jedem ga sve manje i manje. Teško mi pada na želudac - zaključila je.

