Marina napravila pomutnju na imanju! Tomislav: 'Nisam te čekao, ja sam već našao ljubav svog života!'

Tomislav je sinoć Antoniju poslao kući sa svoje farme misleći da će se tako riješiti problema, ali u emisiju se nenadano vratila Marina, kojoj je Tomislav, baš kao i Steli, izjavio ljubav.

''Je l' me se sjećaš?'', upitala ga je Marina. ''Sjećam se od prvoga puta kada sam te upoznao'', rekao je Tomislav te puno puta ponovio da je šokiran njezinim dolaskom. ''Je l' se sjećaš kad smo se rastajali, rekla sam ti da ću se vratiti i rekao si da ćeš me čekati, jesi me čekao?'', upitala ga je Marina. ''Ja nisam čekao, ja sam već našao ljubav svog života, tako da ja nju ne mogu ostaviti jer mi je ona sve u životu'', rekao je Tomislav, no Marina se nije dala te mu je istresla u lice da je sve to i njoj rekao te da joj je obećao i romantično putovanje.

''Jedino mi nije jasno kako je u tih par dana mogao biti sa Stelom dok sam ja bila s roditeljima doma'', komentirala je Marina te dodala da vidi da nije mogao čekati i da nije trebao obećati nešto takvo. ''Ja ti se izvinjavam zbog toga'', tužno je rekao Tomislav. ''Ja nisam znala da si ti to njoj sve obećao'', ljuta je bila Stela, a rasprava između nje i Marine se nastavila. ''Ja ne znam zašto su se one toliko zapalile za Tomicu, kao da je Brad Pitt!'', smijala se bezbrižno Samanta.

Foto: RTL ''Iskreno me strah što je ona stigla na farmu jer će to utjecati na njegovu psihu i na naš odnos'', zaključila je iznenađena Stela.

Ivo i Branka su uživali u šetnji Dubrovnikom, a Ivo ju je u jednom trenutku primio za ruku i zagrlio, a onda ju je odveo upoznati sa svojim prijateljima te poslije na ručak. ''Branka je inteligentna žena i to me još više privuklo'', sretno je rekao Ivo dodajući da se sad dvoumi između Branke i Kate. ''Mislim da je Branka jako, jako bolja za mene'', kazao je Ivo.

Kod Krunoslava se Ines odlučila primiti uređivanja ostalih djevojaka. ''Odlučila sam nas sve urediti za današnje izbacivanje'', rekla je Ines. ''Spremna sam sve učiniti za Krunu i danas sam odlučila obući haljinu i našminkati se'', rekla je ponosno Gordana te je prezentirala Ines kako će prošetati pred Krunom. '' Teško mi je obući haljinu jer mislim da to na meni stoji kao na strašilu'', kazala je Goga.

''Kad nas Kruno vidi sređene ja mu jednostavno ne bih htjela biti u koži'', zaključila je Ines.

Kad su se susrele s Krunom pohvalio je njihov izgled te zamolio Gogu da s njim ode nasamo popričati.

Za to vrijeme Branko je s Ljubicom i Dubravkom otišao kod prijatelja na ranč konja gdje ih je zamolio da malo počiste konjušnicu, a damama to nije teško palo. Naročito Dubravki koja se izula bosa kako bi lakše očistila sijeno.

Milan i Mirjana su se družili, a ona je otkrila da joj se sad još više sviđa. Upitala ga je bi li on bio spreman pričekati ženu koja mu se sviđa da preseli kod njega. ''Kad bi to bilo nešto ozbiljno sigurno bih je sačekao. Ništa se ne može na brzinu raditi, to su odluke koje se donose za cijeli život'', iskren je bio Milan. ''Nisam znala da u današnje doba postoji ovakvi ljudi dobre duše kao Milan'', sretno je komentirala Mirjana. ''Ti si ispunila sva moja očekivanja'', rekao joj je. ''Ne znam što će biti od ove priče, ali ako i ne bude, voljela bih naći ovakvog čovjeka'', zaključila je Mirjana.

Foto: RTL Kod Damira na imanju bilo je napeto jer ga je Josephina upitala želi li pobjednicu ili ljubav. '' Pa kad sam se prijavio tražio sam curu za život, a sada, ako mi se jedna od vas svidi jako, super'', izvlačio se Damir. ''Zna se što Damir hoće, on hoće samog sebe. To je odlika kreativnih osoba'', rekla je Nikita.

Stela i Tomislav zaostajali su za Samantom i Marinom kako bi pričali o novonastaloj situaciji. ''Kako ćeš riješiti situaciju?'', pitala ga je Stela. ''Bez brige, riješit ću ja to na svoj način'', trudio se Tomislav objasniti uzrujanoj Steli, kojoj nije bilo jasno zašto je uopće pisao Marini iste stvari koje i njoj. ''Tomislav, to je dječja igrarija, sad malo s tobom, malo s ovom, ja nisam ničija budala!'', ljutito mu je rekla Stela. ''Ja sa Stelom želim samo uživati da imamo mir i da uživamo'', rekao je Tomislav.

''Odluči se, ili ona ili ja!'', odrješito je rekla Stela. ''Ti!!'', kao iz topa je izvalio Tomislav.

Anita se našla s Ivinim damama i pitala ih kako im se sviđa Ivo. ''On je osoba s kojom ja ne mogu, niti on sa mnom. On nije gospodin jer se gospodin sasvim drugačije ponaša. On je Ivo kojem svaka rečenica završava o seksu. Vulgarno, neugodno, ja sam šokirana. Mi ne možemo biti prijatelji, a kamoli nešto više'', kazala je Gordana te dodala da misli da ona odlazi kući.

''On je temperamentan, ali i mi smo temperamentne'', komentirala je Ivu Branka. ''On se meni sviđa i dalje, ne bih ga htjela izdvajati iz neke njegove sredine'', dodala je. ''On nema definirane ciljeve, ja ne znam što on točno hoće'', bio je Katin komentar.

Kruno i Goga su pričali o svemu, a Goga mu je rekla ako ostane, da bi ga voljela bolje upoznati. ''Imaš li ti neke osjećaje prema meni?'', upitala ga je. ''Imam osjećaje kao da si mi dobra kolegica i prijateljica'', rekao joj je Kruno te poslije dodao da Goga nije njegov tip. ''Više volim ženstvenost, figuru, a ti si mi nekako muškobanjasta i voliš pričati puno o sebi'', iskren je na kraju bio Kruno, što je Gogu uvrijedilo jer je samo za njega odjenula haljinu.

Milan je cure odveo u planinu, na mjesto gdje su neku večer ložili vatru i pekli kukuruz kako bi im priopćio koja odlazi s njegova imanja. ''Nadam se da ću onoj koja ode ostati u lijepom sjećanju'', rekao Milan te predao pljosku domaće šljivovice kao poklon Mirjani, koja napušta emisiju.

''Vodio sam se samo tim što je Mirjana najstarija od ovih cura, samo to'', kazao je farmer. ''Moram kući, ali ja ću se još s njim čuti i posjetit ću ga, valjda će biti prilike'', nimalo razočarano je rekla Mirjana.

Josephina i Damir su pričali u njegovom boravku i tome kako su oboje zatvoreni jedno prema drugome. ''Moraš s potruditi upoznati osobu dublje'', rekla mu je Josephina. ''Meni je teško s tobom razgovarati, a s Nikitom je sve tako lagano. S tobom mi je uvijek neki stres'', pokušao joj je objasniti Damir te rekao da mu jednostavno nije sjela.

Koje djevojke odlaze s imanja farmera, gledatelji će otkriti već sutra od 21.20 sati.

