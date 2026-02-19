Naši Portali
puno iznenađenja

Potpuni kaos u Gospodinu Savršenom: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

19.02.2026.
u 23:00

"Iskreno, užasno", priznala je jedna kandidatkinja dok druga bez zadrške poručuje: "Meni je to nula bodova."

U showu "Gospodin Savršeni" nastaje potpuni kaos, a tome je pomogao i jedan naizgled bezazlen komentar koji je među djevojkama izazvao šok, nevjericu i niz reakcija. "Iskreno, užasno", priznala je jedna kandidatkinja dok druga bez zadrške poručuje: "Meni je to nula bodova." Napetost raste iz minute u minutu, a emocije su na vrhuncu. "Ne mogu uopće opisati emocije koje imam. I tuga, i bijes. Danas mi je najgori dan u ovoj vili", priznaje jedna od djevojaka kroz suze.

Podsjetimo, nakon posljednje ceremonije ruža, Jelena G. i Ana dobile su posebnu moć – divlju ružu koja im omogućuje da ukradu jedan spoj po želji. Upravo to glavna je tema u kući. Neke cure misle da ih nisu zaslužile, neke su u blagom strahu, a neke smatraju kako ne treba biti licemjeran jer svatko bi na njihovu mjestu učinio isto.

U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na grupnim spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi. „Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena  želim iskoristiti svaku minutu s njim“, poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj se želja i hrabrost isplatiti ili je ipak malo pretjerala?

Karlo i Petar moraju odabrati djevojku koja nastavlja dan nasamo s njima. Jedan od njih odlučit će se za iskren razgovor, prepun priznanja i ozbiljnih tema, a drugi na opušteno izdanje prepuno romantike. Hoće li obje djevojke dobiti svoje ruže ili će večer bi ipak završiti nedorečeno? U vili, ostatak djevojaka nestrpljivo čeka doživljaje svojih sustanarki, no nisu svi zadovoljni onime što čuju.
„Vratila se s dejta jako zaljubljena, malo je prerano za to. Ne znam je li joj pametno“, poručit će jedna dama, ne skrivajući ljubomoru. 

