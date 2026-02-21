Evo zašto je Severina svake godine u ovo vrijeme posebno emotivna: On joj je puno značio

Pjevačica Severina Vučković jučer je s pratiteljima podijelila trenutak tuge, prisjetivši se svog bliskog prijatelja i suradnika, slavnog slovenskog redatelja Tomaža Pandura, koji bi proslavio svoj 63. rođendan. Pandur je, podsjetimo, iznenada preminuo od srčanog udara u travnju 2016. godine. Severina se povodom njegova rođendana prisjetila objave od prije pet godina u kojoj je prijatelju uputila dirljive riječi: - Dragi moj prijatelju, svima nam nedostaješ... I danas smo pričali o tebi... Naš voljeni Tomaž Pandur - napisala je tad.

Suradnja i prijateljstvo Severine i Pandura bili su iznimno značajni za pjevačicu. Pandur je imao ključnu ulogu u nekim od najvažnijih trenutaka Severinine karijere, a bio je redatelj njezine spektakularne regionalne turneje "Dobrodošao u klub" 2013. godine. Osim toga, režirao je i njezino svadbeno slavlje u Beogradu dvije godine kasnije. Pjevačica ga pamti kao suradnika koji je u potpunosti razumio njezinu umjetničku viziju i pomogao joj da je ostvari.

Ovaj emotivni trenutak dolazi u periodu koji je za pjevačicu ionako bio ispunjen velikim izazovima. Posljednjih tjedana ponovno se našla u fokusu javnosti zbog internet obračuna s kolegom Mladenom Grdovićem i bivšom novinarkom Mirjanom Hrgom. Jučerašnja objava pokazuje da se i dalje nosi s osjećajem gubitka. Pjevačica, naime, redovito obilježava godišnjice Pandurove smrti i njegove rođendane, čuvajući tako uspomenu na velikog umjetnika i dragog prijatelja.