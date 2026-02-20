Rasprava djevojaka o jednom Gospodinu Savršenom: Nije u redu ako muškarac toliko voli dodire. To me povrijedi

Umjesto idiličnih scena i romantičnih trenutaka u vili showa "Gospodin Savršeni" sve su češći sukobi i podjele, a pojedine djevojke počele su zazivati distancu. Neke od djevojaka počele su dan u euforičnom tonu. “Danas je izgledao kao grčki bog”, komentirale su oduševljeno, ne skrivajući simpatije prema jednom Gospodinu Savršenom, piše RTL. No, bezbrižna atmosfera brzo se promijenila nakon druženja u bazenu. Njegova opuštenost i sklonost fizičkom kontaktu pokrenule su raspravu. Dok je on dodir opisao kao svoj “jezik ljubavi” i prirodan način izražavanja bliskosti, djevojke su reagirale podijeljeno. “Dodir je govor tijela i znak povezanosti. Meni je to potpuno u redu”, poručio je. Neke su kandidatkinje takvo ponašanje doživjele kao razigrano i prijateljsko, no druge su otvorile pitanje granica te su se pitale gdje prestaje bezazleni flert, a počinje nepoštovanje?

Napetost je kulminirala kada je Nuša zamolila djevojke da podignu ruku ako ih je ovaj Savršeni ikada dodirnuo. Helena je pritom naglasila kako smatra da je bio prisan samo s onima koje su mu jasno pokazale interes. Antonela je pokušala smiriti situaciju, istaknuvši razliku između nježnog, intimnog dodira i opuštene igre u bazenu. Prema njezinu mišljenju, Gospodin Savršeni pokazuje bliskost isključivo s djevojkama s kojima je već razvio određenu povezanost. Kaja je pak odbacila tvrdnje da je bio jednako prisan sa svima. “Ne znam otkud Lari ideja da je dirao sve cure. Više nas je reklo da nas nije”, kazala je. Lara je, međutim, ostala pri svom stavu. “Meni nije u redu ako muškarac toliko voli dodire. To me povrijedi”, priznala je, jasno dajući do znanja da joj takav oblik komunikacije ne odgovara. Tko je Gospodin Savršeni o kojem su djevojke vodiel raspravu saznat ćemo u novim epizodama.