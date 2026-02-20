Trener Edo iz 'Života na vagi' objavio fotku s tri kandidata prošle sezone, evo kako izgledaju sada

Omiljeni trener iz popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi", Edin Mehmedović, poznatiji kao Edo, još je jednom pokazao koliko dubok trag ostavlja na živote kandidata s kojima radi. Podijelio je na svom Instagram profilu fotografiju koja je raznježila brojne pratitelje, a prikazuje ga u opuštenom druženju s bivšim članovima njegovog "crvenog tima". Bez kamera, reflektora i napetih izazova, Edo je sa svojim "dečkima" sjeo za stol u jednom restoranu, a snažna poruka koju je poslao uz fotografiju otkrila je pravu bit njihovog odnosa.

"Ljudi ponekad u naš život uđu kao izazov…a ostanu u obliku prijateljstva. Mnogi misle kako je 'Život na vagi' borba sa brojevima. Ali nije", započeo je Edo svoju emotivnu objavu. Naglasio je kako su odnosi koji se izgrade kroz nemilosrdnu borbu, ranjivost i zajedničko prevladavanje najtežih trenutaka ono što uistinu vrijedi. "Kroz svaki pad, i kad se zajedno dignemo. Kao pojedinci i kao tim. Crveni tim do kraja u pobjedi i porazu", napisao je, istaknuvši kako sada zajedno prepričavaju stvorene uspomene i smiju se situacijama koje su ih oblikovale. "Ponosan sam na svakog od njih", zaključio je trener.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a posebno su se istaknuli komentari bivših kandidata koji su potvrdili svaku Edinu riječ. Jedan od njih dirljivo je opisao njihov put: "Mogu samo reći da si nam bio na početku trener, s vremenom si nam postao kao otac svima, a na kraju je sve to preraslo u veliko prijateljstvo kao što si i sam to rekao na kraju našeg puta u ŽNV. Iznimno mi je drago da se sve ovako nastavilo i današnje druženje je samo jedno u nizu". Drugi su pratitelji poručili kako je Edo inspiracija i blagoslov, potvrđujući njegov status jednog od najcjenjenijih televizijskih lica u Hrvatskoj. Nakon završetka devete sezone showa krajem 2025. godine pojavila su se nagađanja kako bi Edo mogao napustiti show. Ta nagađanja potaknula je njegova objava na Instagramu nakon finala "Života na vagi", ali zasad nije poznato ostaje li kao trener u showu ili je odlučio otići.