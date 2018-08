'Macola nas je vozio u autobusu u koji je ukrcao 30 harmonikaša'

Kroz Liku prođe mnogo turista iz cijelog svijeta i redovito se dive pogledu iz automobila, bilo da gledaju gordi Velebit, Gacku dolinu, Ličko polje ili Zir, no osim planinara, avanturista, lovaca i putnika namjernika, malo tko se u Lici i zaustavi.

A zaustaviti se u Lici znači osvojiti vrhove Velebita, prijeći Premužićevu stazu, ploviti rijekom Likom, loviti pastrve u Gackoj, uživati u gastronomskim specijalitetima kraja, iskusiti životni stil Ličana, no povrh svega, upoznati lica ljudi i ljepote prirode koji su strancima sve zanimljiviji.

"Ličani su čudo. Njihova jednostavnost, gostoljubivost, humor, hrana, pjesma... Lika je prekrasna! No koliko god prekrasna bila, toliko je život u Lici surov”, ističe Andrea Buča, autorica putopisnog serijala "Stani u Lici", koji se na jesen počinje prikazivati na HRT-u. Ona dodaje da to nije preslika nekog turističkog vodiča kroz Liku, nego je to njezin odnos prema Lici, njezinu stanovništvu, njihovim običajima i pejzažima koji svakoga ostavljaju bez daha.

Novinarka i redateljica te dobitnica nagrade "Joško Martinović" prepoznatljiva je po otvorenom i neposrednom pristupu sugovornicima te izboru tema iz svakodnevice koje su često mnogima nepoznate.

„Uvijek sam na terene išla u "divljinu", gdje prestaje asflat i počinju najljepše priče. Velebitu sam se redovito vraćala, i to ne samo zbog prirode nego i zbog društva. Kad kažem društvo, pritom mislim na one ljude koji su u neraskidivoj vezi s tom čudesnom planinom. S vremenom sam upoznala mnoge Ličane, popila koju šljivovicu i došla na ideju da ću o Lici snimiti svoj prvi putopis. Ne bih rekla da je Lika turistički zapuštena, no kao i svi ruralni dijelovi naše zemlje jest zanemarena. Mogla bi biti hrvatski El Dorado, no očito nešto ne štima. Svaka općina ima načelnika, direktora TZ-a i za konkretniji odgovor, razvojne strategije ili poticajne mjere kojima će zaustaviti iseljavanje Ličana trebate pitati njih. Ja sam se u ovom putopisu posvetila ljudima, ne funkcijama“, otkriva nam naša sugovornica.

Na pitanje ide li i osobno turistički često u Liku, iskreno nam odgovara: „Od toga se u dokumentarnoj formi i kreće, biraš teme prema kojima imaš odnos, snimaš ono što te inspirira i pokreće. U Lici sam često, i privatno i poslovno. Zavižan, Alan, Baške Oštarije, Ličko Lešće, Korenica, Lovinac, to su mjesta gdje sam doma. Neka životna prijateljstva rodila su se pred kamerom.“

Otkrila nam je da u Lici voli baš sve, osim pasa na lancima i neuhranjenih konja.

„Prešutim štošta, no kad je o životinjama riječ, nemam dlake na jeziku“, kaže nam strastveno. Kada bi baš morala izdvojiti neku destinaciju za koju malo ljudi zna, a preporučila bi je kao "obaveznu", otkriva nam da je to lokacija kojoj to i samo ime kaže – Krasno.

„Mjesto je to u kojemu žive zanimljivi ljudi, u kojem se slasno jede, još slasnije pije, iako gorču rakiju nikad nisam okusila. Osim Krasna, tu je cijelim svojim tokom prekrasna Gacka, Lovinac, obavezno se treba popeti na Zir, ono prekrasno brdo kojem se svi divimo s autoceste, pa onda posjetiti Zavižan odakle pogled na Kvarner obara s nogu, a tek Premužićeva staza, nju svatko za života treba proći.“

Nakon serijala "Bučom u glavu" i "Sudar svjetova", "Stani u Lici!" nastavlja izdvajati Buču kao autoricu koja svojim pristupom te opuštenim i vedrim tonom osvaja sugovornike. Zanimalo nas je stoga je li na snimanjima bilo nekih anegdota.

„Svaki dan je ovdje anegdota. Liku čine zanimljivi ljudi i nikad ne znaš gdje će te njihova strast odvesti. Snimam tako epizodu o Korenici, u autobusu koji vozi Željko Orešković Macola i požalim se da je pretiho, a on, umjesto da pojača glazbu na radiju, ukrca u autobus 30 harmonikaša i pjevača pa, umjesto da stanemo na Plitvicama, mi se vozamo uokolo cijeli dan. Ovdje zaista nikad nije dosadno“, zaključuje jedna od najoriginalnijih i ponajboljih novinarki na nacionalnoj televiziji.

