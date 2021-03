Luka Šulić dobio je treće dijete, supruga Tamara rodila je kod kuće

Naš proslavljeni violončelist Luka Šulić podijelio je sa svojim obožavateljima sretnu vijest da mu je supruga Tamara rodila njihovo treće dijete. - Jučer se rodilo naše treće malo čudo, upravo u našem domu - dječačić Leo. Tako sam ponosan na moju lijepu i snažnu suprugu. Neka kaos započne - napisao je Luka i podijelio fotografiju na kojoj su njegova supruga Tamara sa djecom Valom, Hanom i Leom. U ovom periodu dok su zbog pandemije glazbenicima onemogućeni nastupi Luka se posvetio svojoj obitelji i neprestano na Instagramu objavljuje fotografije svoje obiteljske idile.

- Val ima dobar sluh. Pjeva pjesmice, dobro pamti tekstove, memorija je tu i nema dvojbe da ću ga upisati u glazbenu školu. A sve dalje je stvar karaktera samog djeteta. - rekao nam je prije godinu dana u intervju koji nam, je dao uoči koncerta “Četiri godišnja doba” koji je održao u Lisinskom. Kako se snalazi s dvoje male djece i kako uskladi poslovne i privatne obveze opisao je prije godinu dana u jednom intervju za Story.

- S dvoje djece i malom razlikom u godinama među njima, malo napornije razdoblje. Najviše iscrpljuje nespavanje. Nije isto imati jedno ili dvoje djece, s dvoje nemaš nimalo slobodnog vremena. Pogotovo jer ne idu spavati u isto vrijeme. Taman kad jedno zaspi, drugi se budi, ali to su sve obiteljske radosti. Vrijeme brzo prolazi i jednog će nam dana nedostajati ti trenuci jer su stvarno posebni. Ne mogu ih ni sa čim usporediti. Biti svaki dan sa svojom djecom, gledati ih kako rastu, svaki je dan nešto novo... Val nas jako zabavlja, ima svoj performans, nasmijava sestru, Hana puže pa krene prema njemu, on je nasmijava, želi hodati kao i on pa se polako diže na nogice. Naravno, drži se za kauč... To su sve predivni i čarobni trenuci zbog kojih nespavanje i ostali napori nisu važni. Moraš ih cijeniti i biti zahvalan na njima, a ne uzimati ih zdravo za gotovo kao što ljudi često čine.- rekao je tada Luka, a sada ga opet čeka period nespavanja.