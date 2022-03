Ljudi komentiraju snimku koju je Will Smith objavio prije Oscara: 'Spremni smo da izazovemo kaos'

Prije ovogodišnje dodjele Oscara, glumac Will Smith objavio je videozapis na svojem Instagram profilu na kojem se vidi kako su se supruga Jada Pinkett Smith i on spremili za događaj. Na snimci se vide dobro raspoloženi Will i Jada koji spremno poziraju u svečanim izdanjima. Dok je Will nosio crno odijelo, Jada je iazbrala dugu zelenu haljinu.

„Jada i ja dotjerali smo se da izazovemo kaos“, napisao je glumac u opisu. Njegova objava je pratiteljima zapela za oko tek nakon same ceremonije. „Već neko vrijeme radite kaos, vrijeme je da prestanete“, „Ne brini, samo si se osramotio“, „Na kraju si stvarno napravio kaos“, „Tu sam samo zbog ovih komentara“, pisali su mu pratitelji.

Podsjetimo, glumac je na ovogodišnjoj dodjeli Oscara ošamario komičara i prezentera Chrisa Rocka. Komičar je najavljivao najbolji dokumentarni film, a nakon toga se odlučio našaliti s poznatim zvijezdama u prvom redu, među kojima je bila i Jada. Rock je Jadu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom koju je glumila Demi Moore obrijane glave. Jadi, koja se bori s alopecijom zbog čega i je obrijala glavu, ova šala nije bila smiješna, a Will se nasmijao te zatim ustao i udario komičara. Nakon toga se vratio na svoje mjesto te glasno poručio komičaru da ne uzima ime njegove supruge u usta.

VIDEO Will Smith ošamario Chrisa Rocka na Oscarima, pa dobio kipić, rasplakao se i tražio oprost!