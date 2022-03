Disney + stiže u Hrvatsku, poznata cijena pretplate i što ćemo sve moći gledati

Disney+, streaming platforma kompanije The Walt Disney Company potvrdila je datume dolaska svoje usluge za 42 zemlje i 11 novih teritorija, koja će biti lansirana ovog ljeta.

Streaming servis u Hrvatskoj bit će dostupan od 14. lipnja. Za hrvatsko tržište cijena mjesečne pretplate iznosit će 7.99 eura, odnosno 79.90 eura za godišnju pretplatu.

S ekskluzivnim, originalnim sadržajem i tisućama naslova serija i filmova iz studija Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i ostalog zabavnog sadržaja koje nudi Star, Disney+ je streaming platforma nekih od omiljenih svjetskih uspješnica.

Pretplatnici će imati pristup sadržaju Star Wars „The Book of Boba Fett“ i „The Mandalorian“ izvršnog producenta i pisca Jona Favreaua. Zatim, seriji „Moon Knight“ iz Marvelovog studija u kojoj glavnu ulogu ima Oscar Isaac kao Steven Grant, zaposlenik u trgovini suvenira koji postane opsjednut sjećanjima iz nekog drugog života i gubitkom pamćenja, te Oscarom nominiran film „Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings“ („Shang-Chi i legenda o deset prstenova“) sa Simu Liu i Awkwafinom u glavnim ulogama.

Također, pretplatnici će moći gledati Disneyev i Pixarov animirani film nominiran za nagradu Oscar „Luca“ („Luka“), Oscarom nagrađen Walt Disneyev film „Encanto“ („Encanto: Naš čarobni svijet“) o izvanrednoj obitelji Madrigal, te Oscarom nagrađen film „Cruella“, s Emmom Stone u ulozi legendarne Cruelle de Vil.

Od ostalih zabavnih sadržaja, tu su akcijska komedija nominirana za nagradu Oscar „Free Guy“ s Ryanom Reynoldsom, „The Simpsons“ („Simpsoni“) i „Grey's Anatomy“ („Uvod u anatomiju“). National Geographic donosi prvu sezonu serijala od 12 epizoda „The World According To Jeff Goldblum“ gdje nas Jeff vodi kroz zabavnu, pronicljivu i humorističnu pustolovinu. U svakoj epizodi serije koristi poznate predmete kako bi razotkrio svijet zapanjujućih veza te fascinantne znanosti i povijesti.

Korisnici će imati pristup visokokvalitetnom sadržaju sa do četiri istodobna streama, s neograničenim preuzimanjima koja uključuju do deset uređaja, uz mogućnost postavljanja do sedam različitih profila. Roditelji će moći postaviti dječje profile s prilagođenim sučeljem kako bi imali pristup sadržaju primjerenom za dječju dob.

