Chris Rock kreće na turneju, evo što se dogodilo s cijenama ulaznica nakon što ga je ošamario Smith

Incident koji se ovog vikenda dogodio na dodjeli Oscara kada je Will Smith (53) ošamario Chrisa Rocka (57) čini se da je donio na popularnosti komičaru Rocku. Naime, on 2. travnja u Bostonu kreće na Ego Death turneju, a cijene ulaznica za nastupe u 30 američkih gradova skočile su 46 dolara, koliko su koštale 18. ožujka na 341 dolar u ponedjeljak ujutro.

Ulaznice za nastupe u Bostonu su rasprodane, no mogu se naći na stanicama za preprodaju karata. Inače, Ego Death turneja je njegova prva turneja nakon pet godina, a predstavit će novi materijal.

- Prodali smo više ulaznica za nastupe Chrisa Rocka u jednu noć nego tijekom cijelog prošlog mjeseca - napisali su na Twitteru stranice TickPick.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.