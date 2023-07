Ljubila se s kolegicom u provokativnom spotu, a sada želi vratiti staru slavu, no mnogi je ne prepoznaju

Pjevačice Julia Volkova i Lena Katina prije desetak godina su pokorile svjetske top ljestvice hitom "All The Things She Said". Tada su se zvale t.A.T.u,a izazvale su masovnu histeriju jer su se u spotu ljubile.

Slava im se dodatno povećala kada se počelo šuškati da su njih dvije zapravo lezbijski par. Kasnije se doznalo da je to jednostavno bio marketinški trik i lažna vijest.

- Naš producent Vanja rekao nam je da ćemo se ljubiti u spotu. Mislile smo da se šali, ali nije. Nismo se mogle prestati smijati! - rekla je Lena u jednom intervjuu.

Pjevačice iz Rusije su si provokativnim spotovima osigurale naslovnice svih medija, a na vrhuncu slave su snimile šest albuma.

Julia danas ima 38 godina. Postala je majka sina Samira i kćeri Viktorije. Podigla je mnogo prašine svojim izjavama protiv homoseksualaca kada je u jednoj emisiji 2014. izjavila kako bi osuđivala svog sina da je homoseksualac jer prema njezinom mišljenju muško mora biti muško. Sama je nekoliko puta rekla da je biseksualna i čak je bila u vezi sa ženom.

Prije nekoliko godina se oporavila od raka štitnjače koji je zbog liječničke pogreške naštetio njezinim glasnicama.

Lena isto tako ima 38 godina, a nakon što joj je završila glazbena karijera vratila se na studij psihologije.

U sretnom je braku s glazbenikom Sašom Kuzmanovičem, a rodila je i sina Aleksandra. Jedno vrijeme se pokušala baviti glazbom, no nikada nije postigla velik uspjeh kao kad je bila dio dvojca t.A.T.u.

Nedavno su ponovno počele razgovarati i nastupati zajedno. Julia je potpuno neprepoznatljiva i vidi se da se podvrgnula brojnim estetskim korekcijama, a Lena i dalje slično izgleda te još uvijek ima prepoznatljivu kosu crvene boje.

