Damir iz 'Ljubav je na selu' otkrio u kakvom je stvarno odnosu s bivšom kandidatkinjom Samantom

RTL-ov show 'Ljubav je na selu' iznjedrio je brojne ljubavi, ali i prijateljstva. Samanta Knežević i Damir Topolek upoznali su se na snimanju 14. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Prijateljska iskra odmah se rasplamsala, a izgleda kako su se intenzivna druženja nastavila i nakon showa. Mnogi su zbog toga posmislil da su Samanta i Damir u vezi, no on se sada oglasio o cijeloj situaciji.

- Samo smo prijatelji i to je to - napisao je na Facebooku.

Podsjetimo, posljednjih godinu dana puno vremena provode zajedno - često putuju što vole zabilježiti i na društvenim mrežama. Nedavno su bili na našoj obali, gdje su uživali na murterskim plažama. Definitivno uživaju u zajedničkim druženjima pa su se mnogi pitali je li prijateljstvo preraslo u nešto više. Ako je suditi po tome kakve djevojke odgovaraju Damiru, Samanta je za njega pun pogodak.

- Bilo bi odlično da je cura puna dobre vibre, energije, da je sportski tip, da voli biti u stalnom pokretu, da je spontana na kvadrat, na treću, na četvrtu, odnosno, da voli otići u kino, otići na kuglanje, otići u šoping, otići u prirodu, otići na bazene, spontano provesti vikend u wellnessu. u nekim toplicama ili se spontano spremiti u pet minuta i otići na neki vikend na more. Kada sam spomenuo sportske tipove, naravno ne presportski, malo ću se sada našaliti pa reći, ako ćemo igrati tenis, badminton ili slično i ako me bude pobjeđivala, naravno da ćemo morati zamijeniti sport, ali ako će me pobjeđivati u boksu, e onda ću morati nju zamijeniti. Šala mala - rekao je uoči emitiranja 14. sezone.

VIDEO Šerbedžija otkrio zanimljiv nepoznat detalj o hollywoodskoj miljenici Charlize Theron