Ljiljana iz 'Ljubav je na selu' iznenadila farmera na spoju: Ja sam skiperica. Objavila sam i knjigu 'Moj susret s Bogom'

Premda su svi susreti u 'Ljubav je na selu' bili prožeti nervozom i iščekivanjem, dijalog između farmera Josipa Đ. i svestrane Ljiljane posebno je privukao pažnju. Njihov susret počeo je s obostranom tremom, ali Ljiljana je ubrzo preuzela vodstvo, otkrivši Josipu svoje zanimanje. Ova poduzetna Zadranka vlasnica je tvrtke za najam glisera, a ujedno je i iskusna skiperica.

Međutim, njezini talenti tu ne završavaju. Na Josipovo iznenađenje, Ljiljana je autorica čak triju knjiga posvećenih duhovnosti. "Objavila sam tri knjige, ali ne idu baš", iskreno je priznala, podijelivši s njim neobičan problem. "Knjižare i kiosci ne žele prodavati moju knjigu jer im tema ne odgovara. Zove se 'Moj susret s Bogom' i kažu da im to jednostavno ne ide u prodaju", povjerila se Ljiljana, ostavivši Josipa bez riječi. Kako je razgovor odmicao, Josip je odlučio pokrenuti temu koja mu je, kako kaže, "jako bitna stvar".

Bez oklijevanja, upitao je Ljiljanu za godine, priznavši da ne preferira znatno starije partnerice. Ljiljana je, s osmijehom, vješto izbjegla izravan odgovor. "Pa zašto? Ne voliš starije?", upitala ga je kroz smijeh. "Mislim da smo taman. Kad te brinu godine, mislim da te ne bi trebale brinuti. Taman sam za tebe", samouvjereno mu je poručila, a Josip je prihvatio njezin odgovor. Par se dotaknuo i svakodnevnih tema, otkrivajući pritom brojne sličnosti i razlike. Ljiljana je priznala da, iako voli životinje, a najviše konje, trenutno nema vremena za kućnog ljubimca. Odmah je otkrila i svoju najveću manu u kućanstvu.

"Odmah priznajem da nisam kuharica. Planiram upisati tečaj kuhanja", rekla je iskreno, na što je Josip priznao da se snalazi s osnovnim jelima. Razgovor ih je odveo i do glazbe, gdje se Ljiljana ogradila od "tužnih pjesama koje paraju srce", te do adrenalinskih aktivnosti, gdje je otkrila svoj veliki strah. "Iskreno, bojim se motora. Nekako mi se to čini jako nesigurno", kazala je.