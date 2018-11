Liječnici ignorirali simptome opake bolesti: 'Govorili su da sam mlada, pod stresom i da će proći'

Život Nike Antolos Ruban, nekadašnje pjevačice grupe Feminnem, promijenio se preko noći gotovo iz temelja. Pjevačici je ovih dana dijagnosticirana multipla skleroza, teška neurološka bolest od koje u svijetu boluje više od 2,5 milijuna ljudi. Dijagnoza je to kojoj još uvijek nema lijeka, no Nika ne gubi nadu.

Prva doza terapije

Iza pjevačice i spisateljice prva je doza terapije, a ona sad puna optimizma kreće dalje u borbu za svoje ozdravljenje.

- Punkcija obavljena, multipla sad ziher potvrđena. Prvi šut terapije primila. A sada On nastupa, u ringu mi u jednom kutu skupa protiv ovog dolje - napisala je Nika na svom Instagramu uz snimku iz bolnice. Pjevačica je bila hospitalizirana u KBC-u Zagreb, a svoje iskustvo odlučila je javno podijeliti kako bi podigla svijest o bolesti i tako pomogla onima koji se suočavaju s istim problemima.

Od pojave prvih simptoma do konačne dijagnoze u njezinom slučaju prošlo je više od 11 godina.

- Od 18 godine nisam osjećala noge od stopala prema gore, tek prije par tjedana počeli su i problemi s očima, a probleme s ravnotežom i vrtoglavicom imala sam od početka - otkrila je 29-godišnja Antolos.

Sa samo 19 godina predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu s grupom Feminnem, no život pod svijetlima reflektora nije joj godio pa se nedugo nakon nastupa povukla iz javnosti. Udala se za Rusa Alekseja Rubena, odselila u Moskvu i rodila kći Siennu kojoj je danas pet godina. Kći joj je uz vjeru u Boga najveći oslonac, a podrška pjevačici stiže sa svih strana.

Kaže kako joj se puno ljudi javlja porukama i pita je kako to da je slušala druge, a ne sebe.

- Saslušala sam doktore koji su mi govorili da je to samo stres, da sam mlada i da će proći - otkriva Antolos. No, nije prolazilo. Simptomi su s godinama postali sve izraženiji, a Nika, se nije predavala. Iako bi mnogi na njezinom mjestu nakon toliko odbijenica vjerojatno odustali. -Uporno su mi govorili da mi nije ništa i da sam sve umislila. Valjda automatski misle da tko god da

se šali da umišlja bolest. Nisu svi takvi- poručila je Nika koja je svojim pratiteljima uputila i vrlo važan savjet.

Pregled je ključan

- Slušajte svoje tijelo! Nemojte dati ni babi, ni didi, ni doktoru, ni mami da vam govore išta prije nego što se išta sazna i prije nego što stigne potvrda. Odite se pregledati. Ako sumnjate na multiplu kao što je to bilo u mom slučaju, ili na bilo koju drugu dijagnozu, odite na magnetnu rezonancu. Potrošit ćete dva sata, ali iz toga ne može izaći ništa loše. Možete saznati imate li taj problem ili ste si to pak stvarno umislili. Ako to niste umislili, na vrijeme ste saznali dijagnozu i krećete što prije s terapijom. U plusu ste kako god - zaključuje Nika koja je jučer napustila bolnicu, no ne zadugo. Uskoro se ponovno vraća po novu dozu terapije, a u pozitivan ishod svog ozdravljenja ne sumnja ni najmanje.

S istom dijagnozom već se nekoliko godina bori i Anđa Marić, a bolest s tisuću lica nedavno je dijagnosticirana i američkoj glumici Selmi Blair.

– Imam multiplu sklerozu. Invalid sam. Ponekad padnem. Stvari mi ispadaju iz ruku. Sjećanja su mi maglovita, a moja lijeva strana traži upute pokvarenog GPS-a za smjer kretanja. Godinama sam imala simptome, no nisam ih shvaćala ozbiljno sve dok nisam pala pred prijateljem koji me natjerao da otiđem na pregled. Mislila sam da je riječ o uklještenju živca - napisala je Blair koja vjeruje da od multiple boluje već 15 godina.

