Libanonski modni kreator Elie Saab kralj je drame koja uvijek ide ruku pod ruku sa seksom i strastima

Ovogodišnji Oscari potvrdili su već dva desetljeća znanu, i prihvaćenu, istinu da je upravo libanonski modni kreator Elie Saab kralj drame. Nema za to boljeg dokaza od senzacionalnog izgleda glumice Care Delevingne, koja se na ovogodišnjoj svečanosti Oscara pojavila u raskošnoj crvenoj večernjoj haljini, koja je doslovno pomela konkurenciju i svojom bojom, raskošnom svilom, ali i zanimljivom konstrukcijom i krojem koji otkriva dva aduta ove haljine. Prvi je gornji - dekolte i jedno rame ukrašeno mašnom-cvijetom, a drugi donji - kada iz raskošne suknje proviri savršena noga, kroz prorez koji seže do neslućenih visina, ali može biti i posve sakriven. Riječ je o haljini koju je Saab ekskluzivno izradio upravo za ovu glumicu i Oscare, ali je to i model koji ima poveznicu s aktualnom kolekcijom ovog velikog kreatora.

Saab je danas najtraženiji svjetski modni kreator za najveće i najglamuroznije događaje na svijetu, od Oscara, preko Met Gale i Cannesa, pa sve do Grammyja, Zlatnih globusa, filmskih festivala u Berlinu i Veneciji. Kada se podvuče crta pod sve te najznačajnije i najfotografiranije crvene tepihe svijeta, kao i sve slavne žene koje su birale Saaba, teško je uopće pronaći neko slavno ime koje nije na toj listi: od Angeline Jolie, Mille Jovovich, Jessice Chastain, Jessice Biel, Naomi Watts, preko primjerice Emme Stone i Jennifer Lopez, sve do Meryl Streep, za koju mnogi sasvim pogrešno misle da joj do odjeće nije nimalo stalo, ali i Helen Mirren, koja oduvijek slovi za pravu britansku damu s mnogo stila, a koja ovih dana zaokupila pažnju modnog svijeta odlukom da se ne ošiša i da ponosno svijetom, unatoč godinama, nosi dugu kosu.

No, ta "saabomanija", koja sada već traje dvadeset godina, ima svoju prelijepu rodonačelnicu. Sve je počelo upravo na Oscarima, sada već daleke 2002. godine, kada je po svoj zasluženi zlatni kipić, za ulogu u filmu "Monster's Ball", u senzacionalnoj haljini s potpisom Elie Saaba došla Halle Berry. Dok je glumica vrištala i plakala od sreće na najvažnijoj filmskoj pozornica na svijetu, svima je za oko zapela haljina koja baš po ničemu nije bila tipična. Štoviše, da su je imali prilike vidjeti prije same svečanosti, svi bi baš za tu Saabovu kreaciju tvrdili da nije ni oscarovska, ni redkarpetovska. I bili bi posve u krivu. Raskošni donji dio te haljine bio je posve neuobičajene tamno crvene boje koja se tukla s bojom crvenog tepiha, što je na samoj pozornici Oscara postalo posve nevažno. Uz to, imala je haljina i za tu 2002. godinu posve neobičan gornji dio - sašiven da posve usko obujmi savršeno tijelo lijepe glumice, ali od posve prozirnog svilenog tila. Taj je prozirni dio haljine bio ukrašen vezom krupnih motiva koji su jasno "mirisali" na orijent, a vez je bio tako raspoređen po haljini da je pokrivao strateška mjesta na tijelu glumice, ali je istovremeno bio toliko dojmljiv da uz njega nije mogla nositi nakit. U konačnici se pokazalo da je baš ta haljina bila hrabar koliko i senzacionalni izbor, haljina koju su doslovno svi zapamtili i koja se redovito nalazi na top-listama najboljih oscarovskih izdanja svih vremena (što je svake godine sve veće postignuće), baš kao što će se ubuduće na toj listi naći i crvena haljina koju je ove godine nosila Cara Delevingne. No upravo taj Oscar 2002. godine i ta Saabova haljina upisali su se u filmsku i modnu povijest. Naime, Halle Berry je bila prva glumica afro-američkog porijekla koja je dobila Oscar za glavnu žensku ulogu, a Elie Saab prvi libanonski kreator koji je odjenuo dobitnicu Oskara.

No, tko je taj modni čarobnjak s Bliskog istoka koji svaku ženu zna pretvoriti u kraljicu?

Elie Saab je rođen u Libanonu 1964. godine, a još dok je bio dječak roditeljima i cijeloj obitelji bilo je jasno da će se baviti nekom umjetnošću. Kako je "biti krojač" u Libanonu tog vremena bilo izuzetno cijenjeno zanimanje, roditelji su ga prema njemu i usmjerili, a on sam tvrdi kako je u modi pronašao način da ostvari sve svoje snove. Godine 1981. uputio se u svjetsku prijestolnicu mode, u Pariz, gdje je upisao studij mode. Svoje je vrijeme dijelio na polaganje ispita i kreiranje prvih haljina, te je nakon svega nekoliko mjeseci shvatio da mu studij zapravo ni ne treba i da može stvoriti svoj vlastiti modni put. Posve neobično za jednog studenta osamdesetih, on je odmah počeo raditi večernje haljine i vjenčanice, što su njegovi profesori nazivali pretencioznim, pa čak i staromodnim odabirom. Zbog toga se Saab vrlo brzo vratio u rodni Bejrut i tamo je već 1982. godine (dakle kada mu je bilo tek 18 godina) otvorio svoj privi modni studio. Prva kolekcija koju je predstavio odisala je elegancijom i bila, za to vrijeme, nesvakidašnji spoj orijentalnog i zapadnjačkog stila. Tu je prvu kolekciju predstavio na raskošnoj reviji, i to u otmjenom Casinu, mjestu gdje su se te 1982. godine okupljali najbogatiji ljudi Bliskog istoka i redovito svraćale najveće svjetske face. Već nakon te prve kolekcije Elie Saab je ponio titulu novog "modnog genija".

Tijekom osamdesetih godina 20. stoljeća karijera mu je bila postojano uspješna, ali ipak ograničena na relativno uzak krug vrlo zainteresiranih žena. Njegovu su modu, naime, prve otkrile okrunjene glave i tih godina on je bio glavni modni izbor arapskih princeza i žena novostasalih bogatih naftaša. Njegove kreacije su tada bile (a to su i danas) ne samo neviđeno raskošne već i basnoslovno skupe. Sašivene su od najkvalitetnije svile koja se može pronaći na svijetu, ukrašene rukom rađenim čipkama i vrijednim biserima uz obilje kristala (uglavnom onih s potpisom Swarovski). Te su kristale njegove tadašnje mušterije rado zamjenjivale pravim draguljima, što je učvrstilo njegov neprikosnoveni renome u tom dijelu svijeta. Naravno, Saab je dobro znao da to nije dovoljno i da za osvajanje svijeta prvo treba osvojiti Europu. Tako su devedesete godine, koje su mu donijela proboj u Europu, prvenstveno u svjetsku prijestolnicu mode - Pariz, ali i u Švicarsku, gdje su novo i vruće ime svjetske modne scene otkrile žene najbogatijih bankara.

Godine 1997. Saab postaje član uglednog Talijanskog udruženja modnih kreatora, i to kao prvi čovjek koji je u njega primljen bez talijanskog porijekla, a te iste godine on je održao i svoju prvu reviju u Rimu, da bi godinu dana kasnije imao vrlo hvaljene i zapažene modne revije u Milanu i u Monaku. Tada njegove večernje haljine postaju sinonim za eleganciju, a on u svakoj novoj kolekciji pokazuje sve više vjenčanica. I upravo u tom segmentu mode dokazuje koliko je čaroban (i dragocjen) utjecaj orijenta na njegov rad i kako baš zbog toga što je duboko uronjen u tradiciju svoje zemlje uspijeva kreirati ono što drugima ne polazi za rukom, a što žene posebno cijene u trenucima kada žele pokazati najraskošniju verziju sebe same, onu u kojoj izgledaju kao princeze izašle ravno iz neke bajke. No, kada vjenčanicu kreira Elie Saab, jasno je da ih on ne radi za princeze na Disney način, jer u svaku je njegovu haljinu, pa tako i u vjenčanicu, utkan prigušen, ali jasan seksepil. U svibnju 2003. godine, dakle neposredno nakon što je briljirao na Oscarima, Saab je postao član moćne gomilice najuglednijih modnih kreatora svijeta, član Chambre Syndicale de la Haute Couture, dakle kreatora visoke mode, a u srpnju iste godine Pariz je zadivila njegova prva Haute Couture kolekcija. Sve ostalo je baš kao u popularnoj frazi - povijest. Njegova modna slava se iz Hollywooda brzinom svjetlosti pronijela cijelim svijetom i ona je do dana današnjeg savršeno postojana, a on uvijek iznova iznenadi nekim odvažnim smjerom u kojem odvede svoje kreacije.

Ono što je posebno zanimljivo u njegovoj biografiji jest činjenica da ovaj samouki krojač (kako o sebi voli govoriti, čime neodoljivo podsjeća na našu legendarnu Žuži Jelinek koja je cijeli svoj život, pa i onda kada je odijevala Jovanku Broz, govorila kako je ona šnajderica, a ne modna kreatorica) nikada nije napustio rodni Libanon. Naravno, njegove su ekskluzivne trgovine u svim najvažnijih gradovima svijeta, on sam često leti u Pariz i Milano, gdje se proizvode dijelovi njegovih kolekcija, ali središte modne kuće Saab bilo je i ostalo u Libanonu. On sam, cijelo to vrijeme živi u Bejrutu, oženjen je i ima troje djece, ali taj dio svog života drži podalje od očiju znatiželjne javnosti. Naravno, ne radi samo večernje haljine i vjenčanice, već redovito predstavlja nove kolekcije. No, one su po svemu posebne, pa je tako jedan od njegovih dvodijelnih kompleta (uz odgovarajući šešir) u neodoljivoj nijansi nježno svjetloplave boje Kate Middleton nosila 2019. u Ascotu.

Mirisna svila koja "stanuje" u bočici parfema

Godine 2009. Elie Saab je svoje modno carstvo proširio na najisplativiji dio kozmetičke industrije - parfeme. Bila je to promišljena poslovna odluka, jer sve one žene koje nikada neće imati dovoljno novaca za neku od njegovih haljina štedjet će mjesecima kako bi svoja tijela obavili senzualnom "svilom" koja dolazi iz bočice parfema. Tada je potpisao desetogodišnji ugovor s Beauté Prestige International (moćnom kozmetičkom kućom koja među ostalim stoji iza uspješnih kozmetičkih proizvoda s potpisima Isseyja Miyakea, Jean-Paul Gaultiera i Narcisa Rodrigueza). Tim su potpisom oni postali i ekskluzivni distributeri Elie Saab parfema i kozmetike, a tom je prilikom sam Saab izjavio:

- Stvaranje parfema važan je korak za razvoj naše modne kuće. Za partnera smo odabrali Beauté Prestige International koji imaju jednako velike ambicije. Suradnja će nam omogućiti stvaranje prepoznatljivog mirisa i slike koji će naravno biti u skladu s DNA našeg branda.

Prvi Elie Saab parfem svjetlo dana je ugledao 2011. godine, u lukrativno predbožićno vrijeme, a do danas je u njegovoj kolekciji parfema više od 30 mirisnih kompozicija. No, i danas je među najtraženijim mirisima upravo debitantski - Elie Saab Le Parfum, koji je izradio jedan od najpoznatijih "nosova" svijeta Francis Kurkdjian.

U hrvatskim parfumerija iz njegove se kolekcije najbolje prodaje Elie Saab Le Parfum Lumière (50 eura stoji najmanja bočica od 30 mililitara), čarobni miris koji osvaja aromom bijelog cvijeća pomiješanom sa suhim, drvenastim amberom, dok mu notu svjetla iz imena daje srce od pačulija.

