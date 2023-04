Denis uoči slavlja crvenog tima: 'Svi smo malo gladniji, zaboljela su me leđa na jednom poligonu'

VEČERA ZA 5 NA SELU

Domaćica dobila niže ocjene jer su neki prvi put jeli to predjelo: 'Nije mi sjelo'

Večeru je pripremala u Garešnici, a za goste je pripremila predjelo naziva Rolling on the river, glavno jelo Purica voli bijelo i desert You raise me up. Domaćica je bila jako zadovoljna kako je sve prošlo, a bila je uvjerena da se kolač najviše svidio gostima, što nije bilo tako jer je Ljiljani i Borislavu smetalo puno kave