Leonu je tek 13 godina, a već je glumio u filmu Luca Bessona

Da je domaća glumačka scena bogata talentima, dokazuje i Riječanin Leon Hasančević Matijašić koji je ostvario svoj san nakon što je dobio ulogu u visokobudžetnom akcijskom trileru redatelja Stevena Qualea, a po scenariju Luca Bessona, “Odmetnici”.

– Sve je počelo kada sam po kući oponašao glumce iz filmova i s reklama. Mama me zato upisala u kazališnu radionicu “Malik” u Rijeci gdje sam dosta naučio o glumi. Rastem pa tako raste i moja želja za učenjem, promjenama i novim stvarima, zbog čega sam od ove školske godine promijenio dramsku grupu i postao član Kazališta za mlade Kamov koja radi pod HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci – govori Leon, koji ne krije uzbuđenje što je imao priliku glumiti u filmu koji je osvojio brojne pozitivne kritike.

– Bio je to moj prvi casting u životu. Išli smo u Zagreb i nisam znao što me čeka. Sada shvaćam da je mama dobro govorila kada mi je stalno ponavljala: “Leone, trebaš se dobro zabaviti i gledati na sve kao na igru s prijateljima.” Tako je i bilo – kaže 13-godišnjak kojemu je najzanimljiviji događaj sa seta bio kad je s kaskaderom skakao s krova kuće. Osim uzbudljivih uspomena, u sjećanju će mu ostati i stariji kolege.

– Imao sam veliku podršku Petre Vukelić, koja glumi moju majku. Kasnije je došao Slavko Sobin, koji me u filmu “spasio”. Mnogo sam naučio od njih. Kako je to bila velika produkcija, imali su i drugačija pravila. Tako smo prije samog početka snimanja morali naći osobu koja će me čuvati na setu. Mama je svih 15 dana bila sa mnom, u hotelu i na setu. Kako sam u to vrijeme radio i na predstavi koju je režirala Ana Vilenica, želio sam da i ona bude moja čuvarica na filmu. Tako je i bilo. Glumica Ana Vilenica bila mi je najbolja prijateljica. Iako tamo nije bila kao glumica, već kao moja babysitterica, puno me toga naučila – kaže Leon, koji trenutačno pohađa sedmi razred u Osnovnoj školi Eugena Kumičića u Rijeci.

– Nije baš svaki dan dobar za ići u školu, ali volim je zbog prijatelja. Tu su i profesori s kojima se dobro nasmiješ i naljutiš, a nešto i naučiš – šali se Leon. Iako je cijela budućnost pred njime, ustrajan je u svojim željama pa će tako, kaže, slijediti svoje snove. – Prvo ću poslušati mamu i pokušati ne odrasti prebrzo. Jako bih volio biti glumac – zaključio je Leon, koji trenutačno radi na predstavi “Čarobnjak iz Oza” čija je premijera u lipnju u riječkom HNK, a čeka ga i premijera filma “Bijeg do mora“ Veljka Bulajića, u kojem glumi dječaka Ivana.