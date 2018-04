Sve o vjenčanju godine: Došli su u Tesli, a svirao im je Gibonni

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (29) i njegova izabranica Kristina Milković (28), nakon osam godina veze jučer su se vjenčali u crkvi svetog Nikole u Cavtatu, a slavlje su nastavili u dubrovačkoj tvrđavi Revelinu, gdje je goste zabavljao Gibonni.

Uzvanici, upućeni kažu njih čak oko 400, popodne su stigli u Zvekovicu, naselje u općini Konavle u kojem se nalazi Kristinina kuća, a svatovi su zatim krenuli prema Cavtatu na vjenčanje. Ona je blistala u jednostavnoj vjenčanici spuštenih ramena, a jedini ukras bile su joj tradicionalne konavoske naušnice. Marin je pak odjenuo klasično odijelo s leptir mašnom, a dovezli su se u automobilu Tesla. Čiliću je, doznajemo, kum bio brat Mile, a Kristina je za kumu odabrala sestru.

Podsjetimo, Marin i lijepa brineta upoznali su se u njenom rodnom gradu Dubrovniku još 2008. na Davis Cupu na kojem je Kristina radila kao hostesa, a zaručili su se krajem 2017. godine. Stoga je i odabir lokacije za vjenčanje sasvim logičan, iako je Marin porijeklom iz Međugorja. Podsjetimo, par je uoči vjenčanja boravio i u Miamiju i u Monte Carlu u kojem je Kristina proslavila i djevojačku večer.

Njihova ljubavna priča počela je kao ljubav na prvi pogled, ali zbog Marinovih putovanja i njezinih fakultetskih obaveza u Zagrebu trebalo im je vremena da se usklade i nauče funkcionirati u vezi na daljinu. Ubrzo su se odučili na zajednički život, a nakon što je osvojio svoj prvi ATP naslov u Baselu, Marin je izjavio kako mu Kristina donosi sreću. Uz njega je bila u New Yorku kada je osvojio svoj prvi US Open 2014. Njegova je najvjernija navijačica, ali i utjeha koja mu je bila potrebna kada je u siječnju poražen od Rogera Federera u finalu Australian Opena.

Kristina, diplomirana psihologinja i politologinja, je pak sve svoje snage uložila u obrazovanje, ne voli se eksponirati, a za izlaske, pisalo se, najradije odabiru odlazak u kazalište. - Kao i svaka majka, imam samo riječi hvale za svoje dijete. No moja Kristina je stvarno divna i posebna djevojka. Od malih nogu je voljela učiti, osnovnu i srednju školu završila je odličnim uspjehom, dobila je brojne nagrade i pohvale profesora i ravnatelja, a i diplomirala je politologiju i psihologiju koju obožava te je našla posao u struci koji voli i koji je ispunjava. Ništa joj nije teško napraviti za Marina, baš kao ni njemu za nju, a to je najbolji pokazatelj koliko se vole i poštuju. Znam da bi Marin mojoj kćeri skinuo zvijezdu s neba da treba, a meni kao majci to je najvažnije. To je ljubav, jednostavno rečeno - ispričala je jednom prilikom medijima Kristinina majka. Riječi hvale imala je i za Marina.

- Divan je dečko, ljubazan, jednostavan. Kada bih trebala izdvojiti jednu osobinu kojom se ističe od svih ljudi koje poznajem, definitivno bi to bila skromnost kojom me oduševio. Morate ga voljeti. Unatoč naporu, radu i uspjehu, ostao je normalan dečko. Brine se o onima do kojih mu je stalo, cijeni ljude i njihove životne putove, iskreno se raduje tuđem uspjehu, a negoduje zbog neuspjeha – kazala je.